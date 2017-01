Adrian Neaga pregăteşte noul sezon la Mamaia

Considerat transferul verii pentru Steaua Bucureşti, Adrian Neaga a revenit în ţară zilele trecute, după doi ani şi jumătate petrecuţi în Coreea de Sud. Atacantul grupării din Ghencea a ales să-şi petreacă scurta vacanţă în staţiunea Mamaia, alături de soţia sa, Ela, şi fetiţa lor în vîrstă de un an şi zece luni, Yonis Adriana. “Mi-aş fi dorit şi eu să fiu la Valencia, împreună cu restul colegilor, dar numai ce am sosit în România şi nu mai avea rost să merg pînă în Spania pentru trei zile. Am renunţat la banii pe care îi primeam în Coreea pentru că vroiam să fac performanţă şi de aceea m-am întors la Steaua. În Ghencea, am trăit cele mai frumoase clipe din cariera mea de fotbalist şi vreau să retrăiesc acele momente. Este cel mai important sezon din ultimii ani, pentru că echipa care va lua titlu de campioană intră direct în grupele Ligii Campionilor, unde sînt foarte mulţi bani. Vor fi mai multe echipe care se vor bate pentru titlu, dar sper ca la final noi să fim cei fericiţi. Pentru mine, un sezon perfect ar însemna Un loc de titular la Steaua, accederea în grupele Ligii Campionilor, titlul de campion şi un turneu final cu echipa naţională. Titlul de golgeter în campionatul intern nu mă încîntă. Aş prefera să nu dau nici un gol, dar să fiu util echipei şi să cîştigăm titlul”, a spus jucătorul în vîrstă de 28 de ani, care îşi doreşte să joace pe “Santiago Bernabeu” în cea mai importamtă competiţie intercluburi din lume. El a comentat şi posibilele transferuri ale lui Cristi Chivu la Inter Milano şi Adrian Mutu la FC Barcelona. “Am avut rezultate atît la nivel de echipe de club, cît şi la naţională şi era normal ca jucătorii români să fie din nou căutaţi. Mă bucur pentru Chivu, pentru că merita să joace la o echipă mare din Europa, iar Mutu este un exemplu pentru orice jucători. A reuşit să revină extraordinar şi să treacă peste perioade mai dificile”, a explicat Neaga. Noul jucător al Stelei a comentat şi transferul fostului căpitan al Farului, Mihai Guriţă, în Ghencea, dar şi actuala situaţie a grupării de pe litoral: “Chiar dacă are peste 34 de ani, Guriţă este un jucător care pune mult suflet în teren, iar venirea lui la Steaua este benefică pentru echipă. Nu prea am putut urmări meciurile din campionatul intern cînd timp am fost în Coreea, dar ştiu că Farul s-a luptat pentru evitarea retrogradării în sezonul trecut. Constanţa a avut o echipă bună în urmă cu cîţiva ani şi poate va avea forţa să revină în acest campionat”.