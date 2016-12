Adrian Vlas a semnat cu Viitorul

Fostul portar al echipei Farul Constanţa, Adrian Vlas, a acceptat propunerea făcută de conducerea clubului Viitorul Constanţa şi a semnat un contract valabil pentru următoarele zece luni. Vlas s-a alăturat deja lotului pregătit de Cătălin Anghel, iar la finalul acestei săptămâni ar putea debuta pentru noua sa echipă. „Am aşteptat să văd dacă se rezolvă ceva la Farul, însă cum nimeni din conducerea clubului nu răspunde la telefon pentru a ne spune ce au de gând, chiar dacă noi ne antrenam acolo, am decis să accept oferta făcută de Viitorul. Am mai avut discuţii cu unele cluburi din străinătate, cu cei de la Sportul, dar am preferat să rămân aproape de casă. A contat mult şi faptul că acolo este finul meu (n.r - Vasilică Cristocea), dar şi Paul Peniu, un preşedinte de club care mereu a fost alături de mine şi căruia îi datorez multe. Am auzit cuvinte frumoase şi despre antrenorul echipei, despre condiţii, şi totul m-a convins că este cea mai bună alegere. În contract este stipulată însă şi o clauză conform căreia pot pleca încă din iarnă dacă voi primi o ofertă mai avantajoasă“, a declarat Vlas, care ar putea debuta pentru Viitorul chiar sâmbătă, când, la Ovidiu, de la ora 11.00, formaţia constănţeană va primi replica echipei Unirea Slobozia (Liga a III-a). Viitorul va debuta în ediţia 2010-2011 a Ligii a II-a sâmbăta viitoare, pe 21 august, când la Ovidiu va sosi FC Farul Constanţa.