Adrian Zglobiu a fost trimis în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au terminat cercetarea în cazul lui Adrian Zglobiu, bărbatul care l-a scuipat pe președintele Traian Băsescu, și au trimis dosarul, spre soluționare, pe rolul Judecătoriei Constanța. Potrivit anchetatorilor, în urma expertizelor psihiatrice, medicii Secţiei de Neuropsihiatrie Palazu Mare au stabilit că Zglobiu avea discernământ deplin la momentul incidentului și că acțiunea a fost intenționată. Aceștia au mai arătat că Zglobiu ar suferi de tulburări de personalitate. „Prin acțiunea ilicită, inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, prin provocarea unei reacţii de indignare în mulţimea participantă la evenimentul social, ca urmare a afectării autorităţii şi prestigiului celei mai mari demnităţi publice din statul român. S-a dispus clasarea cauzei în privinţa infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi de ultraj, cu motivarea că fapta inculpatului, astfel cum a fost comisă, nu reprezintă un act de violenţă care să intre în conţinutul constitutiv al celor două infracţiuni“, se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

„NU E PARANOIA, E SUPRAVIEȚUIRE“ Adrian Zglobiu spune că va lupta în continuare pentru drepturile sale și că dosarul întocmit pe numele lui este rezultatul „poliției politice“ a regimului Băsescu. „Nu mi s-a comunicat rezultatul testelor. Mi s-a spus doar ce IQ am și atât. Nu știam că sufăr de tulburări de personalitate de tip paranoid! În primul rând, agresiv nu am fost niciodată și despre paranoia... Ce să mai zic, când eu fusesem numai între pachete de mușchi și abia am scăpat. Aia nu e paranoia, e supraviețuire. Tot ce mi s-a întâmplat m-a dat peste cap. O să îmi apăr drepturile cât se poate cu regimul Băsescu. Asta este o poliție politică! Fratele președintelui a avut și are parte de un alt tratament, cu mult diferit de al meu. Nu cred că stă printre tâlhari și spărgători plini de tatuaje. După ce am spus că dețin informații compromițătoare despre Traian Băsescu, totul s-a oprit brusc...“, a declarat Adrian Zglobiu. Amintim că bărbatul l-a scuipat pe președintele Traian Băsescu, pe 24 mai, la Regata Mării Negre, imediat după ce șeful statului a coborât de pe bricul „Mircea“.