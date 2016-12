Adriana Turnea şi Andreea Ogrăzeanu au fost premiate de CS Farul şi DSJ

După ce au reuşit evoluţii excelente în cadrul Campionatelor Europene de atletism pentru juniori I, desfăşurate la sfîrşitul săptămînii trecute la Novi Sad (Serbia), Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria – CS Farul) şi Adriana Turnea (LPS „Nicolae Rotaru” – CS Farul) au fost premiate, aseară, de către Clubul Sportiv Farul şi Direcţia de Sport a Judeţului Constanţa. Întîlnirea a avut loc la sediul CS Farul, unde cele două sportive au venit însoţite de antrenoarele Stana Mihăilescu şi Cristina Manea. Cele două medalii obţinute de Andreea Ogrăzeanu, aur la 200 m şi bronz la 100 m, precum şi locul patru obţinut de Adriana Turnea la 10 km marş, au fost sărbătorite cu şampanie, flori şi focuri de artificii. „Aşa cum am spus şi data trecută, cînd le-am premiat pe Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Cristina Bujin, fiecare sportiv care obţine rezultate importante pe plan internaţional va avea parte o asemenea primire. Am anticipat aceste medalii şi ne-am pregătit pentru ele. Sînt rezultate care ne bucură şi care reprezintă o încununare a evoluţiilor bune din ultima perioadă a acestor sportive. Sper să ne bucurăm la fel şi după întoarcerea lor de la Campionatele Mondiale de anul viitor”, a declarat directorul general al CS Farul. „Am fost un pic dezamăgită de ce s-a întîmplat la 100 m, pentru că am avut acelaşi rezultat ca şi ocupanta locului doi. Am fost departajate de un cip pe care l-am purtat în timpul cursei. Asta a fost să fie. Nu mă mai aşteptam să pot obţine o medalie de aur la 200 m, unde este mult mai greu de concurat. Am ştiut să mă mobilizez. Am traversat fiecare cursă cu cap, pentru că nu a fost uşor să particip la calificările pentru 200 m, după o finală la 100 m”, a spus Andreea Ogrăzeanu. „Am reuşit să ne îndeplinim obiectivele. Mă bucur că nu s-a lăsat dezamăgită după cursa de la 100 m. Pentru mine aceste rezultate nu au fost o surpriză. Rezultatele din ultima perioadă ne dădeau speranţe pentru aceste medalii”, a declarat şi antrenoarea spriterei, Cristina Manea. Cu lacrimi în ochi, cea de-a doua constănţeancă participantă la Campionatele Europene de la Novi Sad, Adriana Turnea, a explicat cu greu cum a ratat podiumul în proba de 10 km marş, deşi pornea ca favorită la o medalie: „Sînt foarte dezamăgită de acest rezultat. A fost o cursă foarte grea. Căldura a fost greu de suportat. Pentru mine cursa s-a terminat la 6 km. Pur şi simplu s-a tăiat ceva şi nu am mai putut să continui cursa aşa cum ar fi trebuit”. Cu toate astea, antrenoarea sa, Stana Mihăilescu, are încredere că eleva sa se va revanşa la Campionatele Mondiale pentru juniori de anul viitor. „Mai are un an la junioriat şi aşa cum o cunosc eu, ambiţioasă, se va revanşa la Campionatul Mondial. Mergeam la o medalie, mai ales că aveam pe fişa de start al treilea timp. Aşa a fost să fie, dar cu siguranţă va veni o medalie pe viitor”, a spus cea care o antrenează şi pe Anamaria Greceanu.