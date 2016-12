ADS, frânarul restituirii proprietăţilor

INTERES PENTRU ÎMPROPRIETĂRIRE Retrocedarea terenurilor confiscate de comunişti foştilor proprietari este un fel de himeră, mai ales atunci când vine vorba despre terenurile aflate în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului (ADS). Nu puţine au fost cazurile în care primăriile din judeţul Constanţa nu au putut retroceda terenurile din cauza tergiversării dosarelor de către angajaţii ADS. În comuna Vulturu, primarul Eugen Berbec se chinuie din 2009 să intre în posesia a 126 de hectare de teren agricol pentru a putea pune în aplicare legile retrocedării. Povestea celor 126 de hectare începe în anul 2003, când ADS preia terenurile în urma desfiinţării fostului IAS. Pe teren exista la vremea respectivă o livadă mixtă de măr, păr, gutui, cais, cireş, vişin, prun. Pomii fructiferi au fost cumpăraţi de la Administraţia Financiară Hârşova, în urma unei licitaţii, de către SC Paper Intermed SRL. În acelaşi an, firma a solicitat, şi i s-a aprobat de către ADS, concesionarea terenului aferent livezii. În 2003, SC Paper Intermed a plătit o primă parte a redevenţei, după care a omis să mai facă „greşeala”. Din acest motiv, după câţiva ani de neplată, ADS a şi reziliat contractul cu SC Paper Intermed, care a rămas cu pomii fructiferi în inventar, pe terenul statului. Cum, în urma noii modificări, terenul a ajuns liber de sarcini, Primăria Vulturu a solicitat, în 2009, predarea de către ADS a celor 126 de hectare, pentru a fi date foştilor proprietari. ADS s-a codit să cedeze imobilul, solicitând în nenumărate rânduri documente de la administraţia locale. În 2010, SC Geo Pet Iuli SRL, firma fostului candidat la primăria Vulturu Petruş Dragomir, administrată de soţia acestuia, Cristina Dragomir, a cumpărat pomii fructiferi de la SC Paper Intermed, dar fără a concesiona şi terenul de la ADS. Ulterior, noul proprietar a început demersurile de preluare a terenului de 126 de hectare. În perioada 2010-2012, după ce Primăria Vulturu a depus solicitarea de preluare a terenului pentru a fi retrocedat, ADS a tergiversat procesul de predare a terenului către autoritatea locală. „Nu am înţeles de ce ADS se opune predării terenului aferent fostei livezi. Interesul pentru preluarea acestor terenuri de la ADS este acela de a rezolva problema legilor fondului funciar. În prezent, poziţionarea aşa-zisei livezi blochează accesul crescătorilor de animale la păşunile comunei. Noi am dorit să ni se predea aceste terenuri, care aparţin locuitorilor din Vulturu, pentru ca ulterior, în baza unor acorduri cu proprietarii, să fie realizat un schimb de terenuri astfel încât să avem o suprafaţa unitară de păşune. Având în vedere că în comuna Vulturu sunt foarte mulţi crescători de animale, păşunile sunt vitale pentru aceştia. Practic, dacă nu vor avea unde să ducă animalele la păşunat vor fi obligaţi să vândă animalele, şi să devină cazuri sociale, care, bineînţeles, trebuie sprijinite de LIVADA INEXISTENTĂ De ce spune primarul că avem de a face cu o „aşa-zisă livadă”? În iunie 2010, în baza ordinului prefectului de la acea vreme nr. 289/07.07.2010, este constituită comisia de evaluare a plantaţiei de pomi fructiferi care se deplasează în teritoriu şi face următoarele constatări: „Măr: din cele 30,9 hectare există doar 50%, iar din cei existenţi, parţial sunt în vegetaţie, restul fiind uscaţi. Păr: pe cele 4,76 hectare nu există niciun pom. Gutui: niciun un pom pe cele 7,8 hectare. Vişin: din cele 9,84 ha plantate, pe 2,77 ha nu există niciun pom, iar pe restul suprafeţei doar 40% cu vegetaţie, doar în partea superioară. Cireş: din cele 15 ha plantate, pe 1,4 ha nu există niciun pom, iar pe restul suprafeţei doar 40% cu vegetaţie, doar în partea superioară. Cais: din cele 13 ha plantate există pomi doar pe 70% din suprafaţă, din care 10% sunt uscaţi. Menţionăm că, din 2005, în toată plantaţia nu s-au executat lucrări privind tăiatul, lucrări mecanice, lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor, ceea ce a dus la degradarea puternică a pomilor rămaşi pe teren”, se arată în notat de constatare din 28.06 2010 semnată şi de reprezentantul ADS, George Măndilă. Interesant este faptul că, în 02.06 2010, ADS constată aproximativ acelaşi lucru în teren, adică o plantaţie de pomi fructiferi distrusă aproape în totalitate.

TERGIVERSĂRI Cum plantaţia era compromisă, ADS ar fi putut să dea curs solicitării Primăriei Vulturu şi să pună la dispoziţie terenul pentru a fi restituit proprietarilor. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat. După un an de tergiversări şi dispute în comisiile de fond funciar, ADS face o concesie şi predă Primăriei Vulturu, în iulie 2011, o mică parte din suprafaţa solicitată, adică 18,8 ha. Numai că, la preluarea terenului, s-a constatat că terenul era lucrat de către SC Geo Pet Iuli SRL, care nu avea niciun fel de contract de concesiune. Evident, s-a iscat un conflict care a ajuns să fie tranşat în instanţă. Edilul Eugen Berbec a declarat că procesul a fost pierdut de Primărie pentru că instanţa a luat în considerare o serie de documente semnate între ADS şi SC Geo Pet Iuli SRL în 2012 (cu cel puţin un an după faptele reclamate de Primărie). Documentul acceptat de instanţă este un acord de colaborare în vederea concesionării terenului aferent aşa-zisei livezi, care s-a şi concretizat la finalul lui 2012. Rămâne să stabilească instituţiile abilitate ale statului de ce a dat ADS, în 2012, prin contract, „terenul de sub livadă”, considerând că, tot ADS, în 2010, spunea, în documentul semnat de Măndilă, că „livada” nu mai există. Mai mult decât atât, pe 26.01.2012 SC Geo Pet Iuli SRL primeşte de la Direcţia Agricolă Constanţa, sub semnătura pedelistei Paraschiva Bobe, autorizaţia de defrişare nr. 45 în care se specifică: „Plantaţia de pomi fructiferi supusă defrişării este în vârstă de peste 30 de ani şi prezintă 65-70% goluri şi pomi uscaţi şi nu este rentabilă din punct de vedere economic”. Cu toate notele de constatare care confirmă dezastrul plantaţiei de pomi fructiferi, şi fără un contract de concesiune asupra terenului aferent livezii, SC Geo pet Iuli SRL primeşte în 2012 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin Fondul European de Garantare în Agricultură, 11.500 de euro, pentru... „livadă”. Interesant este că, 10 luni mai târziu, în contractul de concesiune semnat de ADS şi SC Geo Pet Iuli SRL, se specifică faptul că privatul va trebui să investească 11.700 de euro. Să fie oare o pură concidenţă între banii primiţi de la APIA şi viitorul contract semnat de ADS? Din păcate nu am putut obţine informaţii legate de neregulile din documentele ADS, întrucât reprezentanţii ADS Constanţa ne-au redirecţionat către centru, punând la dispoziţie un nr de telefon la care nu răspunde nimeni de o săptămână.

DRUMURI DE EXPLOATARE CONCESIONATE DE ADS Reprezentanţii ADS nu ne-au putut răspunde de ce au fost ignorate solicitările Primăriei Vulturu, privind preluarea terenului pentru a fi retrocedat, dar nici de ce în 07.11.2012 SC Geo Pet Iuli SRL primeşte de la ADS cele 126 de ha de teren printr-un contract de concesiune prin atribuire directă pentru 20 de ani, contract care nu este semnat de preşedintele comisiei de atribuire, Aneta Brezoianu. Deşi în contract se menţionează că se predau 126 de hectare cu destinaţia livadă, conform anexei 2a) la contractul nr.10/07.11.2012, în procesul verbal de predare-primire încheiat pe 12.12.2012, SC Geo Pet Iuli SRL primeşte doar 114,46 ha din care doar 110,41 ha vor fi livadă, 4,05 ha fiind drumurile de exploatare aferente plantaţiei de pomi fructiferi. „Nu am înţeles de ce au fost concesionate către firma privată şi drumurile de exploatare. Noul concesionar al terenului îngrădeşte accesul mijloacelor de transport în zonele de teren agricol dar şi al crescătorilor de animale şi al animalelor la păşunile limitrofe zonei concesionate de către ADS. Practic, turmele de oi şi cireada de vaci nu au cum să ajungă la păşune pentru că, spune concesionarul, îi strică livada. Care livadă? Este o situaţie foarte delicată, care ar fi fost rezolvată dacă ADS ar fi dat prioritate legilor fondului funciar şi nu intereselor personale şi de grup”, a spus primarul. Cum concesionarul este fostul candidat PDL la funcţia de primar al comunei Vulturu, iar ADS este în continuare condusă de un fost pedelist, începem să înţelegem de unde atâta susţinere pentru firma privată. Cu păşunile aproape blocate, Primăria Vulturu a luat decizia acţionării în instanţă a ADS cu speranţa că judecătorii vor da în cele din urmă câştig de cauză foştilor proprietari deposedaţi de terenuri pe timpul comuniştilor. Ne întrebăm dacă nu cumva organele abilitate nu ar trebui să demareze mai multe acţiuni de verificare a ADS, acolo unde se pun cele mai multe piedici în ceea ce priveşte legile retrocedării.