Adunarea - da, scăderea fiscală - ba

Primarul Radu Mazăre a criticat în termeni duri activitatea şi măsurile luate de Guvern pentru a scoate România din criză. În cadrul şedinţei Consiliului Local Municipal de ieri, primarul le-a spus consilierilor locali câteva cuvinte despre noul proiect de lege al turismului. „Potrivit noii legi a turismului, vor trebui obţinute autorizaţie şi aprobare de la Bucureşti, de la ministrul Turismului, şi pentru o copertină pe care vrei să o pui, oriunde pe litoral, de la Mangalia la Sulina, inclusiv în Constanţa. Cu alte cuvinte, madam Udrea este primăriţă peste litoralul românesc. Sunt mulţi tâmpiţi în ţara asta! Aţi văzut ce au făcut ucrainenii, bulgarii, ce fac ungurii? Toţi reduc impozitele, toţi reduc fiscalitatea, nu ştiu cum să facă să mai deschidă ţara pentru mediul economic, iar tâmpiţii noştri de la Bucureşti nu fac altceva decât să pună impozite şi să îngreuneze orice investiţie. Exemplu: Udrea vrea să dea ea aprobare, de la Bucureşti, pentru o copertină, iar ucrainenii pun impozit zero pentru activităţile turistice timp de 10 ani. Care sunt oare tâmpiţii?”, a declarat Radu Mazăre. Primarul a precizat că, faţă de acum 10 ani, când a fost ales pentru prima oară primar, are o viziune mai deschisă asupra a tot ceea ce înseamnă dezvoltare economică. El a declarat acest lucru după ce unul dintre consilierii locali PNL, Constantin Matei, a solicitat explicaţii la un proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unor bunuri imobile ale municipiului Constanţa. „Noi ar trebui să le mulţumim agenţilor economici că doresc să cumpere terenuri în această perioadă de criză. Acum 10 ani aveam o altă viziune, mai nemţească, cu mai multe reguli. Între timp, am realizat că nu este chiar bine să fie aşa. Şi s-a văzut şi în Europa că foarte multe reguli şi restricţii duc la o închistare a activităţii. Acum cred că ar trebui să fim ceva mai relaxaţi din punct de vedere fiscal. De fapt acesta este şi mersul economic geopolitic în zona Balcanilor, de relaxare fiscală, să le permită oamenilor să mişte. Am avut numeroase discuţii cu Asociaţia Patronală Mamaia în ceea ce priveşte spaţiile de lângă hoteluri. Mulţi nu s-au putut dezvolta din cauza cererilor de retrocedare. Acum nu cred că este bine să-i obstrucţionăm pe cei care doresc să facă o investiţie, pentru că, până la urmă, de la ei luăm banii la bugetul local”, a afirmat Mazăre. România a fost de multe ori criticată, şi asta numai în ultimele luni, pentru lipsa unor măsuri concrete de ieşire din criză. La nivelul ţărilor UE şi non-UE, criza economică a fost tratată cu reducerea fiscalităţii şi avantaje pentru companii, în timp ce în România a fost tratată cu indiferenţă. Ucraina anunţa recent cele mai mici taxe şi impozite pentru încurajarea mediului privat. Guvernul de la Sofia a stabi¬lit că firmele trebuie să vireze către bu¬getul central o cotă unică de 10%, în timp ce Georgia a ales varianta TVA de 0% pentru domeniile financiare şi de sănătate, eliminarea contribuţiilor sociale, a impozitelor pe dividende ale companiilor listate la bursă şi a impozitelor pe dobânda aferentă depozitelor bancare. Polonia a decis reducerea CAS-ului, ca şi Ungaria, de altfel, care a dorit să compenseze în acest fel creşterea de TVA. Cantoanele Elveţiei, unităţi administrative cu un nivel ridicat de autonomie faţă de guvernul central, oferă regimuri fiscale tot mai relaxate pentru a determina marile companii multinaţionale să-şi relocalizeze sediile centrale sau regionale în jurisdicţiile locale. Sunt doar câteva din ţările cu o gândire sănătoasă în ceea ce priveşte trecerea peste criza financiară.