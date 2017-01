Adunarea generală a Asociaţiei Municipiilor din România, transformată de reprezentanţii Guvernului într-un lung şir de discursuri politice

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) se desfăşoară în perioada 13-14 iulie la Centrul Român de Afaceri “Marea Neagră“ - President din Mangalia, unde participă aprox. 100 de primari de municipii şi reprezentanţi ai unor instituţii publice din ţară. “Organizarea acestei întîlniri reprezintă o obligativitate a municipiului Mangalia, ca membru al comitetului director al AMR. Acest tip de adunări sînt bine venite, întrucît ne ajută să facem publice problemele cu care ne confruntăm noi, autorităţile locale, şi să găsim soluţii pentru rezolvarea lor. Avem o agendă de lucru foarte interesantă, pe care se află problemele cu care ne confruntăm în aceste zile, legate de termoficare, preţul gigacaloriei şi al iluminatului public, cea din urmă fiind generată de faptul că Electrica s-a privatizat şi încă nu s-a găsit o formulă pentru asigurarea iluminatului public în bune condiţii. Nu în ultimul rînd, trebuie să recunosc că acest eveniment reprezintă şi o bună ocazie pentru a ne prezenta oraşul“, a declarat primarul Mangaliei, gazda evenimentului, Zanfir Iorguş. Întîlnirea, în cadrul căreia s-a stabilit iniţial să se discute pe marginea finanţării programelor de dezvoltare urbană din fonduri europene şi a includerii priorităţilor municipale în programele de finanţare europeană, s-a transformat într-un lung şir de discursuri politice susţinute, pe rînd, de reprezentanţii ministerelor invitaţi să ia cuvîntul, printre care amintim: ministrul delegat pentru Lucrări Publice şi Amenajare Teritorială din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Laszlo Borbely, şi secretarul de stat pentru Comunicaţii Locale din cadrul ministerului Administraţiei şi Internelor, Mircea Nicu Toader. Cei mai mulţi dintre reprezentanţii Guvernului nu au scăpat ocazia să strecoare în discursuri şi numele formaţiunii politice pe care o reprezintă sau cîteva dintre iniţiativele legislative pe care le promovează, cerîndu-le celor prezenţi în sală sprijinul. Faptul că astfel de pledoarii nu impresionează pe nimeni a fost dovedit de gestul mai multor participanţi, printre care şi cîţiva de la prezidiu, care au preferat să părăsească sala şi să se refugieze în zona în care se serveau cafea şi apă minerală. “La modul teoretic, AMR ar trebui să ţină piept administraţiei centrale, vorbind despre aşa mult discutata şi cîntata descentralizare şi autonomie locală. Nu este nici pe departe aşa, drept dovadă stăm să ascultăm discursuri politice ale reprezentanţilor Guvernului, care vor să ne înveţe cum trebuie să administrăm noi oraşele. În cazul Constanţei, eu am mai spus, şi cu alte ocazii, ne-au învăţat aşa de bine să facem turism, încît au reuşit să îl termine, bomboana de pe colivă fiind pusă de Sulfina Barbu, care a exclus staţiunea Mamaia de la posibilitatea de a construi. A făcut o greşeală imensă, fapt pe care îl vom dovedi în instanţă. Sper totuşi să nu ajungem pînă acolo şi, în al 12-lea ceas, să se trezească şi să facă corelaţii între legi. Întîlnirea poate fi interesantă, dar numai ca un schimb de experinţă între primari. Faptul că administraţia centrală a venit să ne povestească cum trebuie să ne dezvoltăm local este o chestiune de care ne-am cam săturat, iar Constanţa a suferit în ultima perioada foarte mult din această cauză“, a declarat viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi.

Primarul Timişoarei reclamă alocarea de fonduri de la Guvern pe criterii portocalii

Conform primarilor prezenţi la eveniment, problemele cu care se confruntă municipiile din ţară sînt multiple şi se pot rezolva numai prin intermediul unor eforturi susţinute depuse de autorităţile locale şi sprijinite cu fonduri de la centru. “Problemele cu care ne confruntăm sînt diverse. În primul rînd, sînt legate de cadrul legislativ şi în acest caz cred că intenţia de descentralizare este bine venită şi va trebui materializată, fiind o condiţie cerută şi de UE. Ne confruntăm, de asemenea, cu probleme de infrastructură, pentru rezolvarea cărora sînt necesare eforturi foarte mari şi, nu în ultimul rînd, cu o multitidine de probleme sociale cauzate de situaţia de tranziţie de la o economie comandată la o economie de piaţă, care, pe fondul faptului că politica investiţională nu este bine coordonată, crează, în multe regiuni ale ţării, mai probleme. Dacă aceste trei probleme se vor aborda într-un dialog deschis purtat de Guvern şi administraţia locală, se pot rezolva. În caz contrar, lucrurile vor trena şi adaptarea noastră la cerinţele europene va fi mai dificilă“, a declarat primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu. El a adăugat că discriminarea privind accesul la anumite fonduri în cazul autorităţilor locale de altă culoare politică decît cea portocalie nu îi este străină. “Sînt situaţii în care se poartă astfel de discriminare din anumite considerente politice, deşi nu se recunoaşte. Faptul că Timişoara nu a beneficiat de niciun leu din fondurile speciale ale drumurilor, deşi a existat această posibilitate, a făcut ca bugetul local să fie unicul susţinător al unor lucrări pentru care ar fi trebuit să vină bani de la Guvern. Astfel de aspecte sînt prezente şi în alte oraşe şi pun sub semnul întrebării ceea ce se doreşte de fapt: repartiţia acestor subvenţii să nu se facă pe consideraţiuni politice, ci în funcţie de necesităţi şi de realităţi“, a adăugat Ciuhandu. În ceea ce priveşte modul în care se prezintă litoralul românesc în acest sezon, primarul Timişoarei a observat că există kilometri întregi de plajă care nu au mai suferit nicio modificare faţă de sezoanele trecute, simţindu-se, după părerea sa, o lipsă de suflu şi un fel de delăsare. “Referitor la politica care a fost abordată în cazul plajelor nu sînt în măsură să comentez, dar pot să spun că am văzut puţină lume pe plajă deşi sîntem în plin sezon. Responsabilii din domeniul turismului ar trebui să înţeleagă că în trei luni de sezon nu te poţi îmbogăţi şi că trebuie să facă investiţii. Eu cred că românul ar veni cu plăcere pe litoralul nostru, dar este obligat, din păcate, de serviciile proaste şi de preţurile mari să meargă în altă parte“, a concluzionat primarul din Timişoara. Adunarea generală a AMR continuă astăzi, la lucrări urmînd să fie prezent secretarul de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Cătălin Doică. În a doua parte a zilei se va discuta despre rolul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în promovarea programelor de dezvoltare locală şi regională în România şi despre lobby-ul şi reprezentarea AMR la Bruxelles, în special despre condiţiile necesare pentru promovarea, cu succes, a intereselor membrilor în spaţiul european. În plus, participanţii vor stabili data şi locul în care se va desfăşura următoarea Adunarea generală a AMR.