Adversar de top pentru CVM Tomis în play-off 12

Ieri, la sediul CEV de la Luxembourg, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din Liga Campionilor la volei masculin, fazele play-off 12 și play-off 6. Ajunsă în premieră până în faza eliminatorie a competiției, CVM Tomis Constanța nu a avut noroc la tragere, mai ales că a fost trimisă în a doua urnă valorică, având cea mai slabă linie de clasament dintre câștigătoarele de grupe. Motivul: Berlin Recycling Volleys, a doua clasată în Grupa C, a primit organizarea turneului final din 28 și 29 martie, astfel că a fost exceptată de la play-off-uri! Astfel, CVM Tomis va înfrunta în faza play-off 12 echipa rusă Lokomotiv Novosibirsk, primul joc pe teren propriu (10, 11 sau 12 februarie) și returul în deplasare (17, 18 sau 19 februarie). Dacă va trece de Lokomotiv, CVM Tomis va întâlni în play-off 6 învingătoarea din duelul VfB Friedrichshafen (Germania) - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia). Celelalte dispute din play-off 12: Jastrzebski Wegiel (Polonia) - Sir Safety Perugia (Italia); Cucine Lube Treia (Italia) - PGE Belchatow (Polonia); Copra Volley Piacenza (Italia) - Zenit Kazan (Rusia); Halkbank Ankara (Turcia) - Belogorie Belgorod (Rusia) - reeditarea finalei de anul trecut.

GHINION LA TRAGEREA LA SORȚI

„Am avut ghinion! Sunt dezamăgit de tragerea la sorți, pentru că vom întâlni câștigătoarea Ligii Campionilor din 2013. Pentru că am pierdut meciul cu Piacenza, am încheiat cu 14 puncte și am picat în a doua urnă valorică la tragerea la sorți, deși câștigasem grupa. Cred că avem patruzeci la sută șanse de calificare. Este o dublă manșă în care orice se poate întâmpla. Lokomotiv nu este cel mai puternic cap de serie, pentru că Zenit Kazan a câștigat grupa ei fără să piardă vreun set, dar vine din Rusia și este o echipă care știe să joace meciurile decisive. Iată că, după ce anul trecut am jucat în grupă cu echipele care aveau să câștige argintul și bronzul în Ligă, acum vom întâlni o fostă deținătoare a trofeului. Este o deplasare lungă și va fi o cheltuială suplimentară pentru club. În plus, vom avea meciuri o dată la trei zile și nu știu cum vom face față în toate competițiile”, a declarat Sorin Strutinsky, președintele CVM Tomis.

„Am avut ghinion, în primul rând că Berlinul a primit organizarea turneului final, astfel că am ajuns în a doua urnă valorică, iar tragerea la sorți ne-a cam adus cu picioarele pe pământ. Vom face tot posibilul să jucăm cât mai bine și să învingem pe teren propriu. Însă, dacă vom pierde partida tur, rămânem cu șanse foarte mici de calificare. Este greu de crezut, chiar și pentru cel mai optimist suporter al Tomisului, că putem câștiga în Rusia”, a afirmat antrenorul principal Martin Stoev. „Am avut mare ghinion să picăm cu un cap de serie, dar în prima grupă valorică erau și formații mai puternice decât Novosibirsk. Este o provocare foarte mare pentru noi, dar avem șansa noastră și vom da totul pe teren pentru calificare. Deplasarea va fi foarte grea pentru că Novosibirsk este foarte departe”, a spus internaționalul român Andrei Spînu.

NOVOSIBIRSK S-A IMPUS ÎN GRUPA B

Lokomotiv Novosibirsk a câștigat Grupa B a Ligii Campionilor, cu 5 victorii și 15 puncte, urmată de Jastrzebski Wegiel 4v/11p, CAI Teruel 2v/7p și Marek Union-Ivkoni Dupnitsa 1v/3p. Singura înfrângere a suferit-o în Spania, săptămâna trecută, când a preferat să-și odihnească titularii și să trimită doar nouă jucători în această deplasare foarte lungă! Cei mai importanți jucători din lotul echipei antrenate de Andrei Voronkov sunt internaționalii ruși Alexander Butko și Alexander Abrosimov, americanul David Lee și cubanezul Oreol Camejo, dar și internaționalul slovac Lukas Divis Sr., care a primit și cetățenia rusă, pentru că în campionatul rus nu pot fi utilizați decât doi „stranieri” de echipă. Formația-standard arată astfel: Butko - Zemchenok, Volvich, Abrosimov (Lee), Divis, Camejo și Golubev - libero. Novosibirsk este al treilea oraș ca importanță din Rusia, după Moscova și Sankt Petersburg.