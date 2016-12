Adversară din China pentru Simona Halep la Melbourne

Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului, Simona Halep, locul 2 WTA, o va întâlni pe chinezoaica Shuai Zhang, locul 132 mondial, venită din calificări, în runda inaugurală a primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în 2012, la Indian Wells, în primul tur, când tenismena constănțeană s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1. Dacă va trece de runda inaugurală, Halep o va avea ca adversară pe învingătoarea dintre Alize Cornet (Franța), locul 42 WTA, şi Bojana Jovanovski (Serbia), locul 82 WTA. „Mă simt bine, sunt pregătită, nu am avut dureri şi sper să fiu sănătoasă. Sunt încrezătoare, dar nu se ştie niciodată. Trebuie să intru pe teren şi să profit de şansa mea. Nu ştiu dacă voi câştiga anul acesta un turneu de Mare Șlem, este principalul meu scop, dar sper să fac meciuri bune. Sunt puţin răcită și am nasul înfundat de la aerul condiţionat, dar nu este nimic. Oricine din Top 10 WTA are şansa de a câştiga și fiecare turneu e deschis”, a declarat sportiva în vârstă de 24 de ani.

Luni, în prima zi a competiției, o singură reprezentantă a României va intra pe teren, Monica Niculescu, locul 38 WTA, urmând să o întâlnească în primul tur pe Teliana Pereira (Brazilia), locul 46 WTA. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Bucureşti, anul trecut, când românca s-a impus cu 6-2, 6-3. Tot luni vor juca şi principalii favoriţi, atât la feminin, cât și la masculin, americanca Serena Williams dând piept cu italianca Camila Giorgi, locul 35 WTA, în timp sârbul Novak Djokovici se va duela cu sud-coreeanul Hyeon Chung, locul 51 ATP.

TECĂU ŞI ROJER, PRINCIPALI FAVORIŢI LA MELBOURNE

În proba masculină de dublu, perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer a fost desemnată principală favorită la Australian Open și va juca în primul tur cu dublul alcătuit din Martin Klizan (Slovacia) şi Serghei Stahovski (Ucraina). Printre capii de serie se numără și dublul româno-indian Florin Mergea şi Rohan Bopanna, favorit nr. 4, care se va duela în runda inaugurală cu australienii Omar Jasika și Nick Kyrgios. Cei doi au pierdut sâmbătă finala turneului de la Sydney, dotat cu premii în valoare totală de 461.330 de dolari, în faţa cuplului alcătuit din Jamie Murray (Marea Britanie) și Bruno Soares (Brazilia), cu scorul de 6-3, 7-6 (8/6), după o oră şi 30 de minute. Pentru prezența în ultimul act, Mergea și Bopanna vor primi un cec în valoare de 11.500 de dolari şi 150 de puncte ATP la dublu. Ei au disputat a şasea finală de când joacă împreună, având în palmares două titluri, la Stuttgart şi Madrid, anul trecut.

La dublu feminin, Irina Begu şi Monica Niculescu sunt favorite nr. 9 şi vor juca în primul tur cu dublul format din Dominika Cibulkova (Slovacia) și Kirsten Flipkens (Belgia). Alexandra Dulgheru face pereche cu spaniola Silvia Soler Espinosa, cele două urmând să debuteze în faţa favoritelor nr. 11, Iaroslava Şvedova (Kazahstan) și Samantha Stosur (Australia), în timp ce Raluca Olaru şi belgianca Ysaline Bonaventure vor juca în runda inaugurală cu perechea alcătuită din Jelena Jankovici (Serbia) și Andrea Petkovic (Germania).

