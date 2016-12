Vicepreşedintele UNPR Şerban Mihăilescu a criticat, sâmbătă, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), pentru că nu şi-a exprimat încă punctul de vedere cu privire la modificarea legii electorale: “În România, în anul de graţie 2004, am înfiinţat o unitate care se cheamă Autoritatea Electorală, care e dotată cu un preşedinte cu rang de ministru, care are un aparat, bănuiesc, corespunzător, care are adjuncţi, reprezentare în judeţe şi care tace cu distincţie la toate aceste chestiuni”. El a spus că a solicitat premierului să ceară de la AEP un punct de vedere coerent în ceea ce priveşte modificarea legilor electorale şi oportunitatea acestui demers. În opinia lui, AEP “a fost înfiinţată de pomană”, în condiţiile în care nu poate avansa o poziţie în această problemă şi nu vine cu o propunere europeană. El a explicat că schimbarea unui sistem electoral înseamnă să aduci ceva mai bun, mai simplu, mai credibil, care să asigure reprezentativitate: “Nu poţi face de câte ori eşti la putere sistemul care îţi convine ţie cel mai mult”. Mihăilescu este de părere că AEP ar trebui să aibă un proiect privind modificarea legii electorale.