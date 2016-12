AEP a reluat procedura de achiţizie a softului privind vot multiplu

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a reluat, ieri, procedura de achiziţie a softului prin care este depistat votul multiplu, fiind transmise invitaţii de participare către nouă operatori economici, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 26 iulie. AEP spune că \"operatorii economici cărora le-au fost transmise invitaţii sunt următorii: SIVECO România SA, Total Soft, C&D Industries, Star Storage, XOR IT Systems, Asseco See, Xerox România, Expertissa HQ şi Team Net International. Data limită pentru depunerea ofertelor este 26.07.2012, ora 14.00. Sperăm ca până la această dată să depună oferte admisibile un număr cât mai mare de operatori economici cărora le-au fost transmise invitaţii de participare, ceea ce va conduce la o concurenţă reală\". Senatorul PSD Dan Şova a declarat, ieri, la sediul USL, că preşedintele AEP, Ana Maria Pătru, cunoscută drept \"omul PD\", este cea care a amânat achiziţionarea softului pentru depistarea votului multiplu la referendum. Şova a afirmat că Băsescu nu ia în calcul că referendumurile nu sunt organizate de partidele politice, ci de instituţiile fundamentale ale unui stat democratic: Ministerul Administraţiei şi Internelor, AEP şi Biroul Electoral Central. (A.M.)