Aerobicii “tricolori” se pregătesc la Constanţa

După ce în luna aprilie au surclasat China la Campionatul Mondial de gimnastică aerobică de la Ulm (Germania), campionii mondiali au sosit la Constanţa. Timp de zece zile şi-au propus să îmbine relaxarea cu pregătirea fizică, mai ales că îi aşteaptă un nou sezon competiţional cel puţin la fel de intens ca şi cel de pînă acum. „Este un semicantonament de pregătire pentru că, în prima parte a zilei, în afara antrenamentului de pe plajă pe care îl facem împreună cu antrenorul Iliuţă Floroiu, de care sînt foarte mîndră (n.r. - rîde), pentru că la rîndul lui se ocupă de această echipă, sportivii se şi relaxează. Seara facem un antrenament mai mult de mobilitate şi forţă în sala de gimnastică de la Flămînda (n.r. - Sala Tomis), aşa că avem parte de relaxare şi odihnă, dar şi de antrenament”, a declarat antrenoarea lotului de seniori, Marcela Fumea.

Noua generaţie a confirmat, dar mai are mult de muncă

Cele cinci medalii aduse de aerobici de la mondialul din Germania (două de aur, două de argint şi una de bronz) au mulţumit-o pe coordonatoarea lotului “tricolor”, dar consideră că în ciuda acestui fapt echipa mai are încă mult de muncă. „Sînt mulţumită de bilanţul total al medaliilor şi sînt şi mai mulţumită dacă am cumula medaliile cu cele de la juniori. Am adus de la Campionatele Mondiale 13 medalii. Nu ştiu ce loturi se mai pot mîndri cu acest număr de medalii acumulate la un mondial. Bineînţeles, patru dintre ele au fost luate la juniori, unde echipa antrenată de Cristiana Spînu şi Ramona Chioran a fost extraordinar de bine pregătită şi a făcut o impresie nemaipomenită la cea de-a treia ediţie a Concursului Internaţional (n.r. - echivalentul Campionatului Mondial). Însă, nu sînt mulţumită de sportivii care au făcut saltul de la juniori la seniori. Am rămas practic în cinci sportivi foarte talentaţi, Mircea Brînzea, Mircea Zamfir şi Valentin Mavrodineanu, care după patru ani sînt mereu campioni mondiali şi europeni în proba de trio, care se adaugă prestaţiilor înregistrate de Cristina Antonescu în proba de cuplu alături de Mircea Brînzea, dar şi Cristina Nedelcu, surpriza extraordinar de plăcută de la mondiale, ea devenind vicecampioană mondială la individual. A demonstrat că este o urmaşă demnă a Izabelei Lăcătuş şi a Mihaelei Pohoaţă. Ceilalţi sportivi, trecînd la seniori, probabil că mai au nevoie de un an-doi pentru a se obişnui cu acest nivel şi pentru a obţine rezultatele de la juniori. Eu cred în potenţialul lor, însă cred că trebuie să avem răbdare”, a explicat Fumea. Echipa României se va afla la Constanţa pănă pe 30 iunie, pe 8 iulie fiind programată plecarea în Hong Kong, unde componenţii lotului vor susţine binecunoscutul spectacol “Aeros”.