Aerobicii tricolori, premiaţi la Constanţa pentru rezultatele de la Mondiale

Sosiţi la Constanţa pentru o scurtă vacanţă, componenţii lotului naţional de gimnastică aerobică au avut parte de o primire deosebită din partea Clubului Sportiv Farul şi a Direcţiei Judeţene de Sport Constanţa. Cele două medalii, aur în proba de trio şi argint în proba de grup, obţinute în cadrul Jocurilor Mondiale de la Kaohsiung (Taiwan), au fost premiate, aseară, pe terasa restaurantului de la Hotel Sport. „Chiar dacă legea nu prevede premierea acestor rezultate, noi nu am putut trece cu vederea peste aceste medalii. Am vrut să organizăm ceva special pentru aceşti sportivi, care au muncit foarte mult pentru medalii. Sperăm ca această ramură să devină una olimpică în viitor”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul. Cea mai strălucitoare medalie pentru delegaţia României a fost cucerită de constănţenii Mircea Brânzea, Tudorel-Valentin Mavrodineanu şi Mircea Zamfir, care s-au impus în proba de trio, reuşind astfel să-şi treacă în palmares singura medalie care le lipsea. ”Anul trecut am cucerit titlul mondial în această probă şi ne-am dorit foarte mult şi această medalie de aur, pentru că era singura care ne lipsea pentru a încheia un ciclu perfect. A fost o competiţie grea, însă noi am dat ce am putut şi îi mulţumim lui Dumnezeu că am reuşit să ne menţinem în frunte. În patru ani de zile nu ne-a bătut nimeni în proba de trio”, a spus Mircea Zamfir, care a vorbit şi de atmosfera extraordinară creată de publicul asiatic: „Deşi erau la ei acasă, chinezii au încurajat valoarea. Şi chiar în proba de trio, cînd a fost afişată nota noastră şi era clar că noi vom cîştiga, sala a explodat. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Publicul a apreciat valoarea şi acest lucru l-am întîlnit numai la asiatici”. „Este o medalie pe care ne-am dorit-o şi ne bucurăm că am reuşit să o cîştigăm. Este grea lupta cu asiaticii, dar noi ne-am făcut treaba noastră şi am reuşit să ne autodepăşim. Visăm şi la aurul european, pe care cu siguranţă îl vom cuceri”, a spus Mircea Brânzea. „Chinezii ne-au bătut în calificări însă noi ne-am luat revanşa în finală. A fost o atmosferă minunată, aşa cum întîlneşti la Jocurile Olimpice”, a spus şi Mircea Mavrodineanu. Cele două medalii au mulţumit-o pe antrenoarea lotului naţional, Marcela Fumea, care s-a arătat însă dezamăgită de ratarea la „mustaţă” a medaliei în proba de cuplu. „Nu sînt mulţumită de faptul că s-a ratat medalia în proba de cuplu, unde Cristina Antonescu şi Mircea Brînzea meritau să urce pe podium. Mă bucură însă medalia de la grup, o medalie de argint obţinută de junioare, care şi-au făcut datoria în concurs, deşi le-a fost foarte greu să se acomodeze la seniori”, a declarat Marcela Fumea.

Campionatele Europene, următoarea ţintă

Imediat ce vacanţa de la mare se va încheia, componenţii lotului naţional de seniori vor intra în sală pentru a începe pregătirea pentru Campionatul European din toamnă. Medaliate cu argint la Jocurile Mondiale în proba de grup, Cristina Nedelcu (CS Farul), Anca Surdu (CS Farul), Oana Constantin (CS Farul), Nadina Hotca (CSS Cetate Deva) şi Laura Cristache (CSS Triumf Bucureşti) speră la titlul european. „Vrem să ne luăm revanşa la Campionatele Europene. Ne bucură foarte mult această medalie de argint, însă ne dorim medalia de aur. Vom munci pentru acest lucru în perioada următoare”, a declarat Cristina Nedelcu. „Aştept cu nerăbdare Campionatele Europene, unde sînt convinsă că vom veni cu 5-6 medalii de acolo. De trei ani nu am ratat titlul şi ne dorim ca şi în acest an sportivul cel mai bun în Constanţa să fie de la gimnastică aerobică. Îmi pare rău că la noi nu se cunoaşte adevărata valoare Jocurilor Mondiale. Sînt ca o Olimpiadă pentru noi. Am avut festivitate de deschidere şi de închidere la fel ca şi la Jocurile Olimpice. Din România, numai gimnastica aerobică a fost prezentă acolo”, a explicat Fumea.