Aeroportul din Stockholm a fost închis parţial din cauza unei alerte cu bombă

Aeroportul din Stockholm a fost închis parţial astăzi în urma unei "ameninţări", a anunţat poliţia, în timp ce presa relatează despre o alertă cu bombă, relatează AFP. "Am primit o ameninţare şi am luat măsuri. Am închis unele zone din aeroport", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei, Lars Byström. "Nu este prima dată când primim o astfel de ameninţare, dar nu este nici ceva curent", a subliniat el, adăugând că traficul aerian a fost perturbat uşor dar nu şi oprit. Potrivit postului de radio public SR, este vorba despre o alertă cu bombă, iar un avion ar fi fost evacuat. "Pilotul a declarat că poliţia a anunţat că suntem obligaţi să părăsim avionul. Dar fără să spună de ce", a mărturisit un pasager, Johan, care mergea la Copenhaga.