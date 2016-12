Aeroportul „Kogălniceanu”, un nou pas spre progres

Declaraţiile alarmiste date, în ultimele săptămâni, de politicienii portocalii, cu privire la transferul acţiunilor Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa către autorităţile locale (care ar duce la falimentarea porturilor, potrivit portocaliilor), nu au nimic în comun cu realitatea. Cine are îndoieli în acest sens, nu are decât să arunce o privire pe activitatea desfăşurată la Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” (AIMK), unde, începând cu 2007, Consiliul Judeţean Constanţa deţine o parte din acţiuni, putând influenţa, astfel, politica economică a unităţii, pentru dezvoltarea traficului de pasageri, şi nu numai. De când CJC este acţionar cu 20% la aeroport, au fost aduse la Kogălniceanu companii de renume, printre care se numără şi Ryanair, care au mărit traficul pe aeroport, ajungând-se la 280.000 de pasageri pe an, de la 34.000 cât era înainte de preluarea acţiunilor de autorităţile locale. Şi la capitolul investiţii, AIMK nu o duce rău. Vineri, conducerea aeroportului a demarat lucrările la structura noului terminal cargo. Proiectul a fost demarat în 2007, când a fost achiziţionată structura metalică a terminalului. Din păcate, lucrările propriu-zise nu au început decât în această vară, întrucât fostele conduceri pedeliste ale AIMK nu au considerat necesară existenţa unui asemenea terminal. Asta în ciuda faptului că, potrivit consilierului directorului general al AIMK, Cristian Moldovanu, una din întrebările adresate de toţi reprezentanţii companiilor aeriene care doreau să opereze în AIMK era: „Aveţi terminal cargo?”.

NOU SENS GIRATORIU În vara lui 2012 a început construcţia fundaţiei, iar vineri, pe 7 decembrie, muncitorii au trecut la realizarea corpului clădirii care va adăposti terminalul. „Investiţia se ridică la 350.000 de euro, bani proveniţi din veniturile proprii ale aeroportului. La finalizarea lucrărilor, terminalul va avea o suprafaţă utilă de depozitare de 530 metri pătraţi şi un volum maxim de marfă depozitabilă de aproximativ 2.500 metri cubi”, a mai spus Cristian Moldovanu. El a adăugat că existenţa unui spaţiu special pentru depozitare, realizat potrivit cerinţelor europene, înseamnă dezvoltarea unei rute cargo permanente. Terminalul va fi finalizat până în ianuarie 2013, urmând ca, în februarie, să fie montate şi instalaţiile electrice de interior. Terminalul va fi operaţional începând cu martie 2013. Concomitent cu lucrările la structura spaţiului destinat transporturilor cargo, vineri au demarat lucrările şi la noul sens giratoriu din dreptul AIMK, care va fluidiza traficul rutier în zonă şi va elimina riscul producerii unui accident. „Sensul giratoriu este realizat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri, în urma unei solicitări făcute de AIMK. Demersul nostru, al cărui scop îl reprezintă creşterea siguranţei pentru autovehiculele care părăsesc incinta aeroportului, s-a bucurat şi de sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa”, a mai spus consilierul directorului general.