Aeroportul Kogălniceanu se pregăteşte pentru ROIAS 2006

Cel mai mare spectacol aerian internaţional organizat în ţara noastră, ROIAS 2006, va avea loc la acest sfîrşit de săptămînă pe aeroportul Kogălniceanu. Evenimentul are rolul de a celebra 100 de ani de aviaţie pe teritoriul României. Pe aeroportul de la M. Kogălniceanu vor porni în zbor aeronave aparţinînd Forţelor Aeriene ale Turciei, Spaniei, Suediei, Republicii Cehe, Ungariei etc. În deschiderea spectacolului vor evolua însă piloţi români. “Pe apanajul vertical al Mig-21 LanceR pe care îl voi pilota se va afla sigla ROIAS. Pentru mine, acest tip de manifestare înseamnă încununarea tuturor eforturilor pe care le-am depus de-a lungul timpului. Cred că astfel de spectacole ar trebui organizate cît mai des şi ar fi foarte frumos ca ele să dureze mai mult de două zile”, a declarat cpt. Cătălin Băhniceanu, unul dinte piloţii români. Deşi mai sînt cîteva zile pînă ce Roias îşi va deschide porţile publicului care îndrăgeşte avioanele de luptă, aeronavele străine au început de ieri să arterizeze pe pista aeroportului Mihail Kogălniceanu. Primele avioane care au brăzdat cerul pe deasupra aeroportului au fost două formaţii de cîte cinci FN-5 aparţinînd Forţelor Aeriene ale Turciei. Acestea au survolat mai întîi zona, salutînd astfel ţara gazdă, după care au aterizat pe rînd şi s-au îndreptat spre hangarul care le-a fost destinat. Tot ieri după-amiază, la Mihail Kogălniceanu au ajuns şi patru aeronave suedeze, Grippen. “Acest spectacol aerian este diferit de cel care a avut loc în 2001 prin faptul că participă mai multe forţe. Vor fi 230 de piloţi care vor evolua în aer, însă acest spectacol presupune multă muncă, astfel încît, în total au fost implicaţi aprox. 1500 de soldaţi”, a declarat cmdr. Vasile Coman. Aeroportul Mihail Kogălniceanu va fi supus unui aflux de aeronave, iar traficul aerian pe perioada spectacolului aerian va fi restricţionat. “Începînd de vineri seara, orarur zborurilor de pe aeroportul civil va fi modificat. Astfel, în zilele mitingului, nici in avion civil nu va decola sau ateriza pînă la orele 18 seara, cînd se vor termina demosntraţiile”, a continuat cmdr. Vasile Coman, unul dintre cei angrenaţi în pregătirea spectacolului. Organizatorii români şi-au propus să facă faţă oricăror situaţii, chiar şi în cazul unor accidente aviatice. Astfel, ieri dimineaţă, pe aeroportul Kogălniceanu s-a simulat prăbuşirea unei aeronave în care se aflau mai mulţi pasageri. Bilanţul accidentului: patru morţi şi 12 răniţi. Echipele de medici şi de pompieri au intervenit în cel mai scurt timp şi au reuşit să rezolve cu bine situaţia de criză. Răniţii au fost duşi la Spitalul Judeţean, iar pompierii au stins flăcările care ameninţau să se extindă.