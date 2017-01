Aeroportul Kogălniceanu, tranzitat de 80.000 de pasageri

Conducerea Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu şi-a prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă, bilanţul pe acest an şi a arătat principalele ţinte de activitate din 2009. Raportul a fost prezentat de directorul Aeroportului, Adrian Cazacu, care a avut alături de el mai mulţi membri din structura de conducere a aeroportului, printre care şi reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Moldovanu. Cazacu a declarat că, în 2008, au fost atinse şase obiective: creşterea satisfacţiei clienţilor, creşterea siguranţei operaţiunilor, creşterea securităţii operaţiunilor, dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, creşterea traficului şi obţinerea certificării sistemului de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001. În opinia directorului Cazacu, cea mai importantă realizare de anul acesta vizează creşterea satisfacţiei clienţilor - pasageri şi companii aeriene. ”Din cifrele acumulate pe baza datelor strînse de la clienţi putem spune că am reuşit să ridicăm calitatea serviciilor noastre. În fişa de evaluare a satisfacţiei clienţilor, aproape toate părerile sînt de mulţumire”, a spus Cazacu. În ceea ce priveşte creşterea siguranţei operaţiunilor, conducerea aeroportului a precizat că, din fericire, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu este singurul din România care nu a înregistrat în acest an incidente sau accidente. În ce priveşte creşterea securităţii, conducerea aeroportului a achiziţionat în 2008 o serie de echipamente care au ridicat gradul de securitate al aeroportului, în conformitate cu normele cerute de forurile europene. Pentru cumpărarea echipamentelor au fost cheltuite aproape şapte milioane de lei. La capitolul infrastructură, cei de la Aeroportul Kogălniceanu au achiziţionat tunele pentru îmbarcarea pasagerilor, un terminal cargo şi o remiză de pompieri. Un alt pas important a fost creşterea traficului aeroportuar, care a atins 80.000 de pasageri, cu 10.000 mai puţin decît estimările conducerii aeroportului. Adrian Cazacu a precizat că diferenţa dintre cele două cifre este din cauza scăderii traficului de charter. În fine, realizările pe 2008 s-au încheiat prin obţinerea certificatului ISO 9001. Conducerea aeroportului a evidenţiat că în 2008 s-a reuşit introducerea unor curse aeriene low-cost aparţinînd companiilor aeriene - Blue Air şi Ryanair. Pentru 2009, directorul Cazacu a spus că printre obiective se numără creşterea numărului de curse low-cost aparţinînd companiei Ryanair, atragerea unor noi operatori low-cost, consolidarea traficului Carpatair, deschiderea unei companii locale Air Constanţa, care să efectueze curse interne şi obţinerea certificatelor ISO 14001 şi OHSAS 18001. Cazacu a adăugat că intrarea în acţionariatul societăţii a Consiliului Judeţean Constanţa a fost una benefică, deoarece acest lucru a dus la creşterea semnificativă a numărului de pasageri.