Aeroportul „Kogălniceanu“ și-a triplat traficul de pasageri

13:59:11 / 04 Iulie 2014

Charta tur

Motivul principal pentru care aeroportul nu este traficat de multe curse charter , este din vina Ministerului Turismului care nu este in stare de ani de zile sa incheie contracte pentru sesonul estival cu alte firme straine. Un exemplu este Apollo care a avut ultima cursa charta in anul 2008 din Norvegia. De atunci nici o companie/firma skandinavica nu a incheiat contracte cu Romania. Turistii straini sunt din ce in ce mai putini, iar cei care sunt incearca sa ajunga pe litoralul Romanesc. Pacat , cind te gindesti citi straini ar fi putut veni in toti acesti ani . Si cite locuri de munca ar fi putut crea, plus, plus plus....