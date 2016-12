Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”, deschis!

11:31:00 / 31 Ianuarie 2014

manarie

O noua manarie la AIMK. Azi au postat pe site ca se face selectie pentru un membru in CA, tot azi au anuntat castigatorul, si tot azi are loc interviul la minister. Pe site-ul ministerului nici un anunt. Fericita castigatoare este o liberala specialist in drumuri si incompatibilitate. Guvernanta corporatista " made in USL"