Aeroportul Mihail Kogălniceanu, blocat

Activitatea Aeroportului Internaţional „Mihail Kogălniceanu” este blocată, astăzi, în intervalul orar 9.00-11.00. Nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile pe luna noiembrie şi că guvernanţii nu fac nimic pentru a-i ajuta să iasă din această situaţie, aproximativ 200 de angajaţi ai unităţii declanşează greva de avertisment. Reamintim că, la sfârşitul lunii septembrie, salariaţii aeroportului au declanşat greva japoneză pe termen nelimitat. Potrivit liderilor Sindicatului Salariaţilor aeroportului constănţean, principala nemulţumire a acestora este legată de faptul că fondul de salarii aprobat pentru anul în curs nu acoperă plata salariilor pe ultimele două luni. Potrivit reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa în Consiliul de Administraţie al Aeroportului, Cristian Moldovanu, s-a ajuns la această situaţie din cauza reprezentanţilor Ministerului de Finanţe, care au impus stabilirea unui fond de salarii echivalent cu cel din 2007. „Noi am votat un buget în care fondul de salarii era satisfăcător. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor ne-au spus, însă, că fondul de salarii trebuie să fie acelaşi ca în 2007. În acel an, activitatea aeroportului era mai restrînsă şi avea şi personal mai puţin. De atunci, am început să avem curse regulate şi activitatea aeroportului a crescut, fiind nevoie şi de mai mulţi angajaţi. Nu putem să acoperim, cu fondul de salarii din 2007, plata salariaţilor noştri din 2009”, explica, în septembrie, Cristian Moldovanu. Pentru plata salariilor ar mai trebui 2.600.000 de lei. Aceşti bani sunt incluşi în bugetul aeroportului. „Noi am făcut reduceri la capitolul cheltuieli materiale, prin urmare avem suficiente fonduri rămase la acest departament pentru a putea acoperi deficitul de la salarii. Dar, pentru a trece banii de la cheltuieli materiale la fondul de salarii avem nevoie de aprobarea Ministerului Finanţelor. Reprezentanţii instituţiei respective refuză să aprobe acest transfer, invocînd un acord secret cu FMI, care se pare că stipulează limitarea fondului de salarii la nivelul celui din 2007”, mai spunea Cristian Moldovanu.

PASAGERI ÎN AŞTEPTARE. Pe parcursul celor două ore de protest, angajaţii aeroportului vor asista aeronavele la aterizare, însă nu le vor opera. Cu alte cuvinte, pasagerii vor trebui să stea în avion până la terminarea grevei. „Concomitent cu desfăşurarea protestului, eu voi participa la o serie de discuţii cu reprezentanţii Ministerelor Transporturilor şi Finanţelor de la Bucureşti. Avem, deocamdată, un acord de principiu verbal, în care ni se dau asigurări că ne vom primi banii. Sperăm ca mâine (astăzi - n.r.) să îl şi semnăm şi salariaţii să îşi primească banii pe noiembrie”, a declarat liderul sindicaliştilor, Emanuel Roiu.