Aerosmith nu va mai cânta la Romexpo

Concertul Aerosmith de la Bucureşti, programat pe 18 iunie, va avea loc în cadrul noului complex Zone Arena, şi nu la Romexpo, locul anunţat iniţial. Potrivit organizatorilor, noua locaţie oferă avantaje funcţionale în plus, iar mutarea va permite suplimentarea cu încă 1000 de bucăţi a celor mai ieftine bilete (la Gazon B), epuizate momentan. Schimbarea locului de desfăşurare a concertului va îmbunătăţi şi vizibilitatea locurilor pentru toate categoriile de bilete, iar amplasarea sectoarelor şi dispunerea locurilor în tribuna VIP va fi aceeaşi. Spectatorii pot verifica online harta complexului Zone Arena începând de astăzi, pe site-ul eventim.ro.

Programul evenimentului rămâne neschimbat: accesul la concert este permis începând cu ora 18.00, iar în deschidere, timp de peste o oră, trupa Reamonn va încălzi audienţa. Spectacolul celor de la Aerosmith va dura aproape două ore.

Biletele la concertul Aerosmith au preţurile de 140 lei - Gazon B, 190 lei - Gazon A, 330 lei - Golden Ring şi 590 lei - tribuna VIP (locuri pe scaune) şi pot fi achiziţionate online, pe eventim.ro sau prin reţeaua naţională Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange şi librăriile Cărtureşti).

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Aerosmith este trupa americană de hard rock cu cele mai mari vânzări: 150 de milioane de albume la nivel mondial. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor realizat de revista Rolling Stone. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului american se numără „Walk This Way\", „Cryin\'\", „Janie\'s Got A Gun\", „Dude (Looks Like A Lady)\", „Dream On\" şi „I Don\'t Wanna Miss A Thing\".