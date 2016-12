Aerosmith pleacă în turneu fără chitaristul Brad Whitford

Fanii formaţiei americane au trecut din culmea disperării la extaz, după ce s-a anunţat că Brad Whitford, în vîrstă de 57 de ani, a fost supus cu succes unei intervenţii chirurgicale. Chitaristul trupei Aerosmith este al patrulea membru al formaţiei de rock americane care a avut probleme medicale majore în ultimii trei ani. Turneul trupei nu va fi amînat, iar Brad Whitford va fi înlocuit de Bobby Schneck, un chitarist experimentat, care a cîntat de-a lungul carierei sale cu trupele Green Day şi Weezer sau cu Slash. Brad Whitford va rata doar începutul turneului nord-american al grupului, din cauza unei intervenţii chirurgicale recente, nespecificate. Turneul nord-american al formaţiei debutează astăzi, în oraşul american St. Louis. Agentul de presă a refuzat să ofere detalii despre boala sau despre natura intervenţiei chirurgicale suferite de Brad Whitford.

În ultimii trei ani, şi ceilalţi membri ai trupei Aerosmith s-au confruntat cu serioase probleme de sănătate. Solistul Steven Tyler, în vîrstă de 61 de ani, a suferit o operaţie la gît, în 2006, fapt ce a dus la anularea turneului pe care trupa Aerosmith îl susţinea în acel moment. Tot în 2006, solistul trupei Aerosmith a dezvăluit că în 2003 a fost diagnosticat cu hepatită C. Acesta a contractat acest virus cu mulţi ani înainte, fără să manifeste niciun fel de simptom. Timp de un an a urmat un tratament constînd din pastile şi injecţii cu interferon. Totodată, Steven Tyler, care s-a luptat mulţi ani cu dependenţa de droguri şi alcool, s-a internat, în mai 2008, într-o clinică specializată, pentru a se recupera după o serie de operaţii suferite la picioare, dar şi de dependenţa de calmante şi somnifere. Chitaristul Joe Perry, în vîrstă de 58 de ani, a suferit o intervenţie chirurgicală de urgenţă la genunchi, la începutul acestui an, după o serie de complicaţii apărute după o operaţie de reparare a rotulei. Şi basistul Tom Hamilton, în vîrstă de 57 de ani, a făcut radioterapie timp de şapte săptămîni, în 2006, împotriva unui cancer la gît.

Singurul membru al trupei Aerosmith care nu a avut probleme medicale serioase în ultimii ani este toboşarul Joey Kramer, în vîrstă de 58 de ani, devenit celebru după ce şi-a dat foc în automobilul său Ferrari, într-o staţie de benzină din Boston, în 1998. La sfîrşitul lunii iunie, acesta îşi va lansa memoriile, în care prezintă, printre altele, căderea nervoasă suferită în 1995 şi lupta pe care a dus-o cu depresia şi anxietatea.