Afacere de 25.000 euro pe zi

Autorităţile italiene care încearcă să stopeze traficul de copii anunţă că, de curînd, au reuşit să anihileze o reţea formată din 19 români, bărbaţi şi femei, care obligau copii cu vîrste cuprinse între 8 şi 13 ani să cerşească şi să fure din Gara Centrală din Milano. Poliţiştii italieni spun că, în urma investigaţiilor, au stabilit că gruparea de traficanţi români obliga mai mulţi copii să comită furturi şi alte activităţi infracţionale în mari oraşe ale Europei: Milano, Paris, Nisa, Rimini şi Veneţia. Ei supravegheau cu atenţie un număr de 34 de copii care erau răpiţi sau cumpăraţi din România, după care erau transportaţi clandestin în camioane, precum mărfurile, pînă în Italia. Ajunşi acolo, copiii erau forţaţi să fure şi să cerşească după cum declară Ştefan, un băiat de 12 ani, care a fost scos din mîinile traficanţilor de către autorităţile italiene: ”Dacă nu furam, mă ameninţau că îmi vor rupe braţele. Am fost adus de doi români, soţ şi soţie, în martie - aprilie 2006. Am fost răpit din oraşul Craiova şi adus direct aici, unde am fost pus să fur. Altfel îmi rupeau braţele. De fiecare dată cînd am vrut să mă întorc acasă, m-au bătut rău”. Poliţiştii care au interogat copiii şi membrii reţelei au stabilit că fiecare copil aducea reţelei un profit de aprox. 800 de euro pe zi, bani care, ulterior, erau trimişi prin intermediul unor curieri direct în România. Oficialităţile italiene spun că, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, traficul de carne vie a înflorit, şi că principalii traficanţi sînt cetăţeni români de etnie rromă şi că vor impune măsuri drastice pentru cei care încearcă astfel de fapte.