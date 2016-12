Afacerea concursurilor şcolare, stopată

Un viitor mai bun fără o educaţie adecvată este imposibil, iar acest lucru îl ştiu o bună parte a părinţilor din România. Prin urmare, nu este de mirare că, indiferent de statutul social şi de posibilităţile materiale, fiecare părinte responsabil face tot ce-i stă în putere pentru a-i asigura copilului un act educaţional de calitate. În ultimii ani, însă, profitând de situaţia precară în care se află sistemul de învăţământ românesc şi de dorinţa părinţilor de a cunoaşte nivelul de pregătire al propiilor copii, în ţara noastră s-a dezvoltat o nouă industrie: cea a concursurilor şcolare (diferite fundaţii sau societăţi private organizează, anual, contra-cost, concursuri pentru elevi). Pentru a testa cunoştinţele copiilor, şi în lipsa unor alternative, părinţii plăteau taxele de înscriere, mai ales că acţiunile cu pricina erau organizate în incinta unităţilor de învăţământ. Mai mult, participarea la aceste competiţii private era încurajată şi de o parte din cadrele didactice de la clasă, prezenţa elevilor la concursuri şcolare însemnând un punct în plus pentru activitatea cadrului didactic. Faptul că elevii din medii defavorizate nu aveau acces la respectivele competiţii conta prea puţin pentru majoritatea organizatorilor.

PREMII ÎNDOIELNICE Începând cu anul şcolar în curs, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a decis ca unităţile de învăţământ de pe raza judeţului să nu mai găzduiască decât competiţiile şcolare incluse în calendarul ministerului Educaţiei, la care părinţii nu trebuie să plătească taxe de participare. „Se pot organiza şi concursuri şcolare gratuite, la care să se înscrie toţi elevii, indiferent de statutul lor social. Şcoala nu este mall, este o instituţie de învăţământ. Nu-i opreşte nimeni pe reprezentanţii respectivelor societăţi să-şi desfăşoare, în continuare, concursurile cu taxă, doar că nu mai pot face acest lucru în incinta şcolilor”, a declarat inspectorul şcolar general al ISJ, prof. dr. Răducu Popescu.

PE LÂNGĂ DISCRIMINAREA ELEVILOR PROVENIŢI DIN CATEGORIILE DEFAVORIZATE, CONCURSURILE ORGANIZATE DE SOCIETĂŢI ŞI FUNDAŢII RIDICĂ SERIOASE SEMNE DE ÎNTREBARE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CORECTITUDINEA EVALUĂRII LUCRĂRILOR PARTICIPANŢILOR

Mai exact, având în vedere că principalul scop îl reprezintă obţinerea unui profit, iar acest lucru înseamnă atragerea, de la an la an, a unui număr cât mai mare de participanţi, nu este exclus ca, în unele situaţii, rezultatele să nu reflecte nivelul real de pregătire a elevilor, fiind „umflate” pentru ca părinţii să-i înscrie şi la ediţiile viitoare. „Sunt competiţii pe bani unde numărul premianţilor este egal cu cel al participanţilor. Am avut surpriza ca, după evaluarea naţională din clasa a VIII-a din vara 2012, să mă întâlnesc pe scările ISJ cu părinţi care erau ferm convinşi că la examenul naţional copilul lor a fost nedreptăţit, pentru că a luat nota 6, în condiţiile în care are camera plină de diplome şi medalii de la diferite concursuri pe bani. Şi nu a fost un caz izolat”, a mai spus inspectorul şcolar general.

CONCURS GRATUIT Un prim pas în acordarea de drepturi egale tuturor elevilor constănţeni care doresc să participe la competiţii şcolare îl reprezintă organizarea, în această iarnă, a primei ediţii a Concursului judeţean de matematică „Tomis”. Etapa locală a competiţiei, adresată elevilor din clasele V-VIII, are loc pe 15 decembrie, până în prezent fiind înscrişi peste 1.600 de elevi (1.000 numai din municipiul Constanţa). „Este un concurs cu participare gratuită, la care vom avea surpriza de a vedea un singur premiu I, un singur premiu II şi un singur premiu III”, a mai spus prof. dr. Răducu Popescu. În plus, elevii din clasele a VIII-a care vor susţine la sfârşitul acestui an şcolar evaluarea naţională, în vederea admiterii în liceu, vor putea să-şi testeze cunoştinţele în cadrul a două simulări ale examenului naţional. Prima simulare va avea loc în semestrul I, mai exact pe 4 decembrie (la limba şi literatura română) şi pe 6 decembrie (la matematică). Simularea va dura două ore, în intervalul 12.00 - 14.00, iar subiectele vor fi realizate din materia parcursă până la acea dată. Este prima dată, în ultimii 3-4 ani, când elevii constănţeni vor susţine o simulare a evaluării naţionale. A doua simulare va avea loc în semestrul II, de această dată examenele fiind monitorizate video. Rezultatele celor două simulări vor fi analizate şi se va face tot posibilul pentru a fi aduse la cunoştinţa părinţilor pentru ca aceştia să ştie nivelul real al copiilor lor înaintea susţinerii examenului naţional.