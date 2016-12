„Afaceri” de familie

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, mai are doi fraţi. Cel mai mic dintre ei este pasionat de fotografie, iar printre „victimele” lui se numără nimeni alta decât Mihaela Rădulescu. Celălalt frate al demnitarului este inginer şi lucrează la stat. Mezinul familiei Lăzăroiu, Gusty, aşa cum îi place să se semneze pe unele dintre fotografiile sale, are 31 de ani şi este cu aproape 10 ani mai mic decât fratele său, ministrul Sebastian Lăzăroiu. Este patronul unei firme de IT în oraşul natal Comăneşti şi îi place fotografia. Ziarul Ring a primit pe adresa redacţiei mai multe fotografii în care fratele ministrului a surprins-o pe vedeta TV Mihaela Rădulescu la unul dintre concursurile de motociclete de teren la care participa de obicei iubitul ei, Dani Oţil. Gusty i-a făcut câteva poze şi fratelui său de la Bucureşti în ipostaze artistice. Celălalt frate al ministrului Muncii locuieşte tot în Comăneşti şi este angajat al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii. El este mai mare cu un an decât ministrul Muncii şi este inginer metalurgist. (T.I.)