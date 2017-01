Afaceri auto cu iz penal

Un tânăr de 26 ani, din Iaşi, a formulat, ieri, o plângere penală împotriva unui constănţean, pe care îl acuză de înşelăciune şi tâlhărie. Narcis Aurel Emacu spune că Ionuţ Simion Hiticaş i-a propus o afacere ce părea avantajoasă, dar care l-a lăsat cu buza umflată. „Am postat pe internet un anunţ de vânzare a unei maşini. În urmă cu o săptămână, am fost sunat de Hiticaş, care mi-a propus să dau autoturismul meu Fiat Grande Punto în schimbul unui BMW şi al sumei de 3.000 de euro. Am fost de acord şi pe 17 august am venit la Constanţa. A doua zi am făcut schimb de maşini, urmând ca pe 20 august să încheiem şi contractul de schimb. Nu am mai apucat deoarece, între timp, am aflat că Hiticaş a vândut Fiatul unei persoane din Cluj, fără să aibă acest drept întrucât nu era pe numele lui. Pe 20 august, când m-am întâlnit cu Hiticaş pentru a încheia contractul de schimb al autoturismelor, am fost agresat de acesta şi de trei prieteni ai săi, unul dintre ei lovindu-mă cu un baston telescopic. La un moment dat, Hiticaş mi-a smuls cheile BMW-lui din mână şi a fugit, însă l-am urmărit şi am cerut ajutorul unui poliţist de la Rutieră, care trecea prin zonă. În final, am ajuns toţi la Secţia 4 Poliţie, unde, culmea, eu am fost amendat cu 200 de lei pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. Mai mult, am aflat că Hiticaş nu avea acte de proprietate pentru BMW-ul pe care mi l-a oferit în schimbul Fiatului, astfel că BMW-ul a fost reţinut de poliţişti. Am rămas şi fără maşină, şi am fost şi bătut”, a povestit Narcis Aurel Emacu în plângerea înaintată procurorilor constănţeni.

ACUZAŢII NEGATE În replică, Ionuţ Simion Hiticaş susţine că toată povestea este invenţia lui Emacu. Contactat telefonic, el a declarat că nu l-a păcălit pe ieşean, iar bătaia despre care acesta spune că a încasat-o nu a existat în realitate. „Acel Fiat Grande Punto l-am cumpărat cu 4.000 de euro, după ce m-am răzgândit şi nu am mai vrut să fac schimb de maşini. Am încheiat contract de vânzare-cumpărare legal, semnat de noi doi şi de trei martori. Scandalul care ne-a adus la Secţia 4 Poliţie nu a fost decât o ciondăneală, ne-am împins şi ne-am rupt tricourile. Emacu este un hoţ din buzunare, care acţionează în Italia, este un „ţepar” care încearcă să „ardă” lumea, dar cu mine nu îi merge. M-a ameninţat că mă aranjează...Cred că el vrea şi BMW-ul, şi cei 4.000 de euro pe care i-am dat pentru Fiat”, a afirmat Hiticaş. Conflictul va fi analizat de procurori, care vor decide de partea cui este dreptatea în această poveste.