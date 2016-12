Afaceri cu ramuri de salcie, de Florii

Ortodocșii din toate colțurile lumii au sărbătorit ieri Floriile, zi în care, acum aproape două milenii, Iisus Hristos a fost întâmpinat în Ierusalim ca Mesia, Salvatorul lumii. Duminica Floriilor a fost celebrată de creștinii ortodocși din Constanța cu mare bucurie și evlavie. Ieri dimineață au mers la biserici să se roage pentru iertarea păcatelor, mai ales că de azi intrăm în Săptămâna Mare sau cea a Patimilor. Purtând în mâini crenguțe de salcie, numeroși credincioși au asistat la slujba de Florii care a avut loc la Catedrala arhiepiscopală ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. ”Această sfântă duminică ce prevestește Paștele este așteptată cu evlavie de creștini, care se împărtășesc și vin cu nădejde și bucurie, purtând ramuri de salcie în semn de biruință și binecuvântare”, a spus Ierarhul Tomisului. Și vremea a fost ca de zi de sărbătoare, soarele a strălucit pe cer. Oamenii au mărturisit că au venit la catedrală cu sufletul deschis și se pregătesc pentru marea sărbătoare a Paștelui, pe care o așteaptă cu bucurie. ”Astăzi (ieri - n.r.) am venit cu flori, să ne rugăm împreună cu întreaga familie și să ne gândim la Înviere, la suferințele pe care Le-a îndurat Iisus Hristos ca noi să fim mântuiți. Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății”, a spus un credincios prezent ieri la slujbă. Constănțenii au prăznuit o dublă sărbătoare, deoarece tot ieri s-au împlinit 14 ani de la întronizarea ÎPS Teodosie ca Arhiepiscop al Tomisului. ”Pentru mine, venirea aici a fost sosirea la locurile sfinte, căci Dobrogea este cel mai sfânt pământ al țării noastre, pe care a călcat Sfântul Apostol Andrei, unde a propovăduit și i-a creștinat pe strămoșii noștri”, a declarat ÎPS Teodosie.

SALCIA ARE PROPRIETĂȚI VINDECĂTOARE După slujbă, credincioșii au primit crenguțe de salcie și finic, simbol al biruinței vieții asupra morții, pe care le-au dus apoi la loc de cinste în casele lor. Salcia se păstrează la icoane și se înlocuiește anul viitor, de Florii. Sărbătoarea Floriilor nu a fost doar prilej de rugăciune, ci și prilej pentru a face bani. Micii comercianți au profitat din plin de Florii pentru a vinde coronițe împletite din ramuri de salcie. Aproape că nu a fost biserică din Constanța care să nu fie împânzită încă de la primele ore ale dimineții de astfel de vânzători. Ei au profitat de faptul că românii cred că ramurile de salcie le pot aduce liniște și bunăstare, așa că au vândut coronițe cu un leu bucata. Pentru credincioși nu a contat de unde provine salcia. Chiar dacă ştiau că ramurile nu au fost procurate pe cele mai ortodoxe căi, creștinii au dat totuşi bani pentru ca salcia să fie sfinţită de preoţi. Se spune că salcia are proprietăți tămăduitoare, iar toți cei care intră în casă cu ramuri de salcie sunt feriți de rău și boli. După ce am sărbătorit intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, de astăzi suntem în Săptămâna Patimilor, ultima din Postul Paștelui. Duminică celebrăm Învierea Domnului.