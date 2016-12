Afaceri gratis pentru studenți

O persoană fizică autorizată (PFA) poate avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase CAEN și poate desfășura activitățile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult trei persoane (angajate cu contract individual de muncă), conform noilor reguli care intră în vigoare la 17 ianuarie 2017, reamintește Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați. De asemenea, PFA este asigurată în sistemul public de pensii și are dreptul de a accesa asigurări sociale de sănătate și de șomaj. Fiscul explică și noile reguli care se aplică întreprinderilor individuale (II) - cel mult zece clase CAEN și până la opt angajați, plus relații contractuale cu orice persoană fizică sau juridică, PFA și întreprinderi similare. Mai există și întreprinderea familială, care se constituie printr-un acord încheiat în scris de membrii familiei. Administrator este un reprezentant desemnat la constituirea „firmei“. Tot din ianuarie, ANAF oferă facilități studenților care vor să-și înființeze un business propriu. Astfel, ei nu vor plăti taxele de înregistrare și autorizare a unei PFA sau întreprinderi individuale. În plus, ei vor beneficia de consiliere gratuită din partea reprezentanților Registrului Comerțului (ONRC). De notat că orice PFA sau II care depășește noile limitări este obligată să-și modifice obiectul de activitate. În caz contrar, riscă să fie radiată de către ONRC.