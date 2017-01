Afaceri ilegale, sancţionate de Gardă

Garda Financiară (GF) Constanţa a întocmit, în primul trimestru a acestui an, 138 de sesizări penale, valoarea totală a prejudiciului fiind de 68.284.660 lei, în timp ce valoarea amenzilor a fost de 5.280.880 lei. De asemenea, numărul total al suspendărilor aplicate ca măsură complementară la încălcarea prevederilor OUG 28/1999, care reglementează dotarea şi utilizarea caselor de marcat, sau OG 92/2003, care se referă la comercializarea ţigărilor fără timbru şi a alcoolului fără banderole, a fost, în această perioadă, de 146. Cea mai mare evaziune fiscală s-a constatat în domeniul produselor cerealiere, valoarea totală a prejudiciului în acest domeniu fiind de 55.688.080 lei. În plus, s-au aplicat amenzi contravenţionale în sumă de 287.000 lei şi s-au întocmit 32 de sesizări penale. De asemenea, s-au constatat frecvente încălcari ale prevederilor legale în ceea ce priveste lipsa sau neutilizarea caselor de marcat electronice fiscale, lipsa documentelor legale de provenienta a mărfurilor, comercializarea băuturilor alcoolice şi a ţigărilor netimbrate. De altfel, în această perioadă au fost confiscate 2.637 pachete de ţigări, în valoare de 15.120 lei, din zona Abator, într-o acţiune desfăşurată de către Garda Financiară împreună cu echipaje din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Constanţa privind combaterea comerţului stradal cu ţigări. Totodată, au fost indisponibilizate 11.191 pachete de ţigări netimbrate sau cu timbru emis în Republica Ucraina şi Republica Moldova de la Done Viorel, administrator al SC Don Dum Invest SRL. Verificările urmează să fie definitivate de către Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Cantitatea de alcool netimbrat confiscată, în această perioadă, este de 758 litri.