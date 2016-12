Afacerile băsesciene cu terenuri, la modă

07:03:28 / 08 Februarie 2014

Daunatorii mutanti din mass-media

Mai Liviu,fi si tu mai condescendet,de ce nu vrei sa intelegi mesajul?Fatuca a scris si ea doua rinduri cu un titlu ca sa te faca sa pierzi timpul sa citesti despre noul,,concept ''privind afacerile oneroase in agricultura.La distrugerea agriculturii romanesti lipsea implicarea lui Basescu.Asteapta si ai citesti in curind despre daunatorii mutanti care au aparut pe tarlaua basesciana si care fac pagube importante numai in culturile lui Voiculescu.