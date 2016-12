Afacerile Celco, în scădere

Afacerile producătorului de materiale de construcţii Celco, din Constanţa, controlat de oamenii de afaceri Niculae şi Ion Duşu, s-au diminuat cu 8,7% anul trecut, la 104,8 milioane lei, şi ar putea scădea cu 10% în acest an. „Estimez o reducere de 10% a afacerilor în acest an, dar şi o scădere a marjei de profit, în condiţiile în care bătălia se va da pe costuri”, a afirmat Nicolae Duşu. Compania a alocat anul trecut patru milioane de euro pentru investiţii tehnologice, suma bugetată în 2010 pentru proiecte similare fiind de două milioane de euro. Celco produce BCA (400.000 de metri cubi anual), var (70.000 de tone/ an) şi adezivi (50.000 de tone/an). Niculae Duşu este şi preşedintele Asociaţiei producătorilor de BCA din România. Proprietarii Celco derulează afaceri în domeniul serviciilor în Portul Constanţa, în domeniul imobiliar, logistic, hotelier şi cel al materialelor de construcţii.