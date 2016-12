Afacerile unui club au crescut cu 1.500%, după vizita ANAF

SENZAȚIONAL! Pare-se că Troll-ul din ultima pagină a „Telegraf“ s-a angajat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Altfel nu se poate explica ultimul comunicat al Fiscului, care a făcut senzație pe Facebook și pe recent descoperitul Twitter. Titlul face toți banii și-ți dă de înțeles că urmează ceva inedit - „Senzațional! Creșteri miraculoase ale business-ului pe litoralul românesc“. Urmează apoi o satiră la adresa afaceriștilor și haterilor cum rar mai vezi în ziua de azi - „Din ciclul „a crescut consumul cu 5,4%, e normal să colectezi 39% în plus la TVA în zona București-Ilfov“ și pentru a elimina cea mai mică umbră de îndoială cu privire la perspicacitatea frăției consumiștilor, vă prezentăm un top 10 al managerilor de succes de pe litoral, care au înregistrat creșteri ale business-ului cu adevărat miraculoase. Spre exemplu, dacă în perioada mai - iulie 2014 unul dintre ei a fiscalizat 88.497 lei, în același interval din 2015, rapoartele caselor de marcat au înregistrat un uimitor 1.444.307 lei, ceea ce înseamnă o creștere de circa 1.500%! În cazul a doar 13 agenți economici, verificați în 2014 și, apoi, în 2015, sumele fiscalizate au crescut cu 12,6 milioane lei“. Cei de la ANAF, acuzați de multă lume de o lipsă teribilă de creativitate, continuă în forță comunicatul, cu o declarație imaginată a managerului clubului în cauză - „Sincer, nu știu exact să vă spun. Eu sunt același, iar clubul nu are nimic în plus față de anii trecuți. Cred că a crescut consumul. Este posibil ca românii să fi fost extrem de însetați în vară. După cum știți, a fost și secetă. Mă mai gândesc că este posibil să fi băut mai mult și de nervi, când au văzut cum inspectorii antifraudă intră în club în timp ce ei se distrează“.

ÎNTRE DOUĂ MECIURI DE SOLITAIRE... ANAF apreciază că plusul de 5 miliarde lei la bugetul de stat va rămâne în mentalul colectiv drept „miracolul de pe litoral“, neavând nicio legătură cu acțiunile de combatere a evaziunii fiscale (sarcasm). „De asemenea, precizăm că, în timp ce consumul creștea cu 1.500% pe litoral, inspectorii antifraudă veneau la serviciu și, între meciurile din campionatul intern de Solitaire, rezolvau cazuri de buticari și precupețe de zarzavaturi. Dintre ele amintim: un lanț de 70 de firme controlate de doi frați de origine turcă (tun de 31 milioane euro), un circuit tranzacțional fictiv format din patru firme din România și Ungaria (prejudiciu de 1,3 milioane euro), firme din construcții și IT care au spălat 30 milioane euro, un lanț de 40 de firme-fantomă din piața energiei (gaură de 14,3 milioane euro). Suntem convinși că ați citit în presă despre toate aceste cazuri, imediat sub rubrica dedicată băbuței cu urzici, atacată de nemiloșii inspectori antifraudă“, conchid cei de la ANAF. No comment.