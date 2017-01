Afaceristul în magazinele căruia a fost găsită carne stricată, pus în libertate!

Magistrații Curții de Apel Constanța au luat miercuri decizia de a revoca măsura arestării preventive dispusă de Tribunalul Constanța față de Răzvan Dimoftache, omul de afaceri constănțean în magazinele căruia s-au descoperit, în urmă cu o săptămână, peste trei tone de carne expirată. Judecătorii Curții de Apel au hotărât ca Dimoftache să fie plasat în arest la domiciliu. Decizia este definitivă. Inculpatul este obligat să respecte mai multe obligații, printre care aceea de a se prezenta în fața anchetatorilor sau a instanței oricând este chemat. De asemenea, Dimoftache nu are voie să ia legătura cu ceilalți suspecți cercetați în dosar, cu victimele sau cu martorii. În cazul în care încalcă dispozițiile instanței, el va ajunge înapoi în spatele gratiilor.

Oamenii legii spun că cele trei spații comerciale în care joia trecută s-au descoperit peste trei tone de carne expirată aparțin firmei All Plus Consulting SRL, administrată de Răzvan Dimoftache. Acesta a intrat în vizorul anchetatorilor într-un dosar în care este cercetat, printre altele, pentru evaziune fiscală, înșelăciune sau fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În speța respectivă, miercurea trecută, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, șapte percheziții, în urma cărora au ridicat documente contabile, unități de calculator, mai multe telefoane mobile, dar și 9.900 de euro și 3.950 de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2007-2009, Răzvan Dimoftache ar fi ocolit plata taxelor la bugetul de stat, provocând un prejudiciu evaluat la suma de 128.657 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. În plus, oamenii legii spun că acesta ar fi falsificat mai multe ștampile, pe care le-ar fi folosit pentru a-și derula afacerile. "Ulterior, în cursul anului 2013, sus-numitul, în calitate de administrator, a refuzat să pună la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile ale firmei, în vederea efectuării inspecției fiscale", mai precizează anchetatorii.

Ca urmare, spun polițiștii, o percheziție a fost efectuată la sediul social al firmei, fiind descoperite cu acest prilej peste 400 de înscrisuri contrafăcute, "reprezentând certificate de sănătate publică falsificate, în scopul creării unei aparențe de legalitate a provenienței mărfurilor cu care societatea s-a aprovizionat", după cum arată polițiștii. Totodată, a mai fost identificată o ștampilă falsificată. Ulterior, organele fiscale au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin neînregistrarea contravalorii mărfurilor vândute în sumă totală de 200.739,35 lei.