Afecțiunile netratate - cauzele principale ale impotenţei

08:23:20 / 16 Iunie 2015

asa o fii cu problemele impotentei

asa o fii cu problemele impotentei dar in tara asta cu nivelul asta de trai e inuman sa aduci pe lume copii si multe cupluri sunt constiente si folosesc metode contraceptive de aceea nu mai e nivelulasta ridicat de nasteri. mai sunt si soblolani care se inmultesc fara numar ca nu au habar de metode contraceptive ii vad in jurul meu ca traiesc ca si paduchii de pe o zi pe alta si morti de foame .....ar trebui sa le invete pe fete de la liceu sa se duca la doctor si sa fie gratis metodele contraceptionale ca in america sa nu mai avem atatia bastarzi in tara asta ca pot sa faca sex si fara sa faca copii .