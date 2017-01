Afecţiunile cardiace, din ce în ce mai frecvente la tineri

Stresul zilnic, alimentaţia deficitară, bogată în E-uri, mîncarea de tip fast-food, grijile cotidiene sînt doar cîteva dintre cauzele care favorizează apariţia afecţiunilor cardiace. În ultimul timp, auzim din ce în ce mai des de persoane care au suferit un preinfarct sau un infarct miocardic. Mai mult, foarte mulţi dintre cei cu astfel de probleme nu au avut simptome care să indice acest tip de afecţiuni, problemele fiind descoperite întîmplător, în urma unor controale de rutină sau după ce au făcut un preinfarct. “În ultimii ani se înregistrează un număr din ce în ce mai mare de persoane cu vîrsta sub 40 de ani care suferă de diferite afecţiuni cardiace severe, cum ar fi infarctul miocardic acut. Există şi o explicaţie pentru apariţia acestei boli: instalarea ateroslerozei acute, în special la nivelul coronarelor”, a declarat dr. Florian Stoian, medic internist în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. De asemenea, medicii au constatat că printre afecţiunile cardiace care afectează tinerii se numără hipertensiunea arterială. “În cazul acestei boli, o foarte mare importanţă o au factorii genetici. Adică, dacă ambii părinţi suferă de această afecţiune şi copilul o va dezvolta, dar la o vîrstă mai mică decît cea la care a apărut în cazul părinţilor săi. De asemenea, hipertensiunea apare şi la persoanele obeze, iar în România numărul acestora este din ce în ce mai mare”, a declarat dr. Stoian. Cardiopatia ischemică reuneşte un grup de afecţiuni care au în comun o tulburare miocardică provocată de circulaţia şi oxigenarea insuficientă a miocardului. Boala este provocată, spun medicii, de o micşorare a calibrului arterelor coronare, prin depunerea de colesterol pe pereţii acestora. Drept urmare, are loc o scădere a cantităţii de sînge care irigă muşchiul inimii. Fenomenul de reducere a fluxului de sînge şi, implicit, a cantităţii de oxigen prin arterele coronare, poartă denumirea de ischemie. Această afecţiune poate fi nedureroasă sau dureroasă, în acest caz fiind vorba de angina pectorală. Sub aspectul simptomatologiei, angina pectorală se manifestă ca o durere la nivelul toracelui. Un bolnav cu angină pectorală care face crize din ce în ce mai dese este predispus la un infarct de miocard. Acesta poate însă să apară chiar dacă nu se simte durere. „În 4 - 10% din cazuri, un om poate suferi un infarct fără să simtă vreo durere. Acest lucru se întîmplă cel mai adesea la diabetici sau la cei care au o altă stare patologică - traumatisme, stări postanestezice etc. De aceea, efectuarea unui control periodic prin care pot fi identificate schimbările electrocardiografice este extrem de necesar”, a mai declarat dr. Stoian.