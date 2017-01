Noul film al lui Radu Jude, „Aferim!", a fost selectat în competiţia oficială a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care se va desfăşura între 5 și 15 februarie. Ceremonia de premiere va avea loc la Berlinale Palast, pe 14 februarie, evenimentul urmând să se încheie cu proiecţia filmului câştigător al Ursului de Aur, marele trofeu al festivalului.

Lungmetrajul „Aferim!" este singurul film românesc selectat în competiţia oficială a Berlinalei, alături de producţii precum „Queen of Desert" (regia Werner Herzog), „Taxi" (regia Jafar Panahi), „Knight of Cups" (regia Terrence Malick), „Eisenstein in Guanajuato" (regia Peter Greenaway).

Pelicula îi are în distribuţie pe: Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin Toma, Alexandru Dabija, Luminiţa Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, Alexandru Bindea, Mihaela Sîrbu, Adina Cristescu, Şerban Pavlu, Gabriel Spahiu şi Dan Nicolaescu.

Lungmetrajul „Aferim!" este un film istoric, acţiunea petrecându-se la început de secol XIX, în Ţara Românească. Un zapciu, interpretat de actorul Teodor Corban, însoţit de fiul său (Mihai Comănoiu), caută un rob fugar (Cuzin Toma).

Scenariul filmului este scris de Radu Jude şi Florin Lăzărescu, Marius Panduru a realizat imaginea, montajul îi aparţine lui Cătălin Cristuţiu, sound design-ul este semnat de Dana Lucreţia Bunescu, costumele au fost realizate de Dana Păpăruz, scenografia, de Augustina Stanciu, consilier istoric a fost Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, iar producător este Ada Solomon.