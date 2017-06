Afganistan, de trei ori mai bombardat decât în 2016

Forțele americane și-au triplat în acest an numărul loviturilor aeriene contra pozițiilor din Afganistan ale talibanilor și ale grupării jihadiste Statul Islamic, comparativ cu situația de anul trecut, a anunțat luni un purtător de cuvânt militar american pentru DPA. Astfel, între ianuarie și aprilie acest an au fost realizate aproape 900 de lovituri aeriene ale forțelor americane în Afganistan, față de puțin sub 300 în aceeași perioadă din 2016, a explicat Bill Salvin, purtător de cuvânt al forțelor SUA și al misiunii NATO „Resolute Support“ din Afganistan. În iunie anul trecut, fostul președinte al SUA Barack Obama i-a acordat „autoritate suplimentară“ comandantului misiunii „Resolute Support“, generalul american John Nicholson, pentru a desfășura mai multe lovituri aeriene în Afganistan.

De asemenea, în 2017 a crescut și numărul victimelor civile ale loviturilor efectuate de forțele americane și afgane, ceea ce Misiunea de asistență a ONU în Afganistan (UNAMA) a calificat drept o „creștere deranjantă“. În primul trimestru al acestui an, 72 de civili au murit și alți 76 au fost răniți în aceste lovituri aeriene, față de opt morți și 21 de răniți în perioada similară a anului trecut. În întregul an 2016, numărul victimelor civile ale atacurilor aeriene americane și afgane s-a dublat față de anul anterior, ajungând la 250 de morți și 340 de răniți.

Pe de altă parte, conflictul din Afganistan a forțat peste 100.000 de afgani să-și părăsească locuințele de la începutul acestui an, conform datelor ONU. Oficiul ONU pentru coordonarea problemelor americane (OCHA) a menționat că 103.229 de persoane au fost strămutate de la 1 ianuarie, în creștere cu 36% față de perioada similară din 2016. Principalele motive ale acestei evoluții sunt continuarea luptelor în unele zone ale țării, penuria de resurse și insecuritatea. De exemplu, capitala Kabul a fost atacată constant de militanți talibani și jihadiști, sute de civili fiind uciși sau răniți în ultimele luni.

Din numărul total al afganilor strămutați în acest an, 42% provin din nordul țării, regiune care anterior fusese marcată de un calm relativ. În schimb, din sudul Afganistanului, zonă considerată a fi fieful insurgenților, au provenit 31% dintre persoanele strămutate de la începutul anului.