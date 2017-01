- afirmă fostul preşedinte Emil Constantinescu

Fostul preşedinte al ţării, Emil Constantinescu, se războieşte cu actualul preşedinte, Traian Băsescu. Constantinescu susţine că "problema colaborării lui Traian Băsescu cu fosta Securitate este clară, reprezintă o certitudine şi nu există dubii". El a trecut, din nou, în revistă, documentele pe care le-a depus la CNSAS pentru verificarea lui Băsescu: "Am indicat numărul procesului-verbal de distrugere. Domnul Traian Băsescu ştie că dosarul său a fost distrus cu proces-verbal". Deputatul independent Aurelian Pavelescu, prezent şi el la conferinţa de presă, a declarat că CNSAS şi-a asumat sesizarea lui Constantinescu, trimiţînd solicitările către serviciile secrete, dar că, de nouă luni, serviciile secrete nu au răspuns acestor solicitări: "SRI, SIE au refuzat să răspundă, potrivit legii, în dosarul Traian Băsescu. Este un lucru grav. Avem de-a face cu o conspiraţie a instituţiilor statului împotriva legilor şi principalul actor, care este protejat de instituţiile statului, este, din păcate, Traian Băsescu”. Fostul preşedinte a declarat, într-o conferinţă de presă comună cu deputatul independent Aurelian Pavelescu, că va deschide acţiuni în justiţie constatînd că "membrii celor două Colegii ale CNSAS şi serviciile de informaţii nu şi-au făcut datoria, nu şi-au îndeplinit obligaţiile, sfidînd legile în vigoare”. El a precizat că va sesiza şi comisiile parlamentare (Comisia de control a SRI, cea de control a SIE şi Comisiile de apărare) pentru a verifica modul în care serviciile de informaţii şi-au îndeplinit atribuţiile care decurg din Legea 187/1999, privind deconspirarea Securităţii ca poliţie politică. Constantinescu a adăugat că, după sesizarea comisiilor parlamentare, va declanşa acţiuni în contencios administrativ împotriva directorilor serviciilor secrete, arătînd că liderii acestor servicii, cei ai CNSAS şi ai Direcţiei de Informaţii a Armatei nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege. Emil Constantinescu a precizat că acţiunea sa în justiţie va fi finalizată prin depunerea unei plîngeri penale împotriva directorilor serviciilor secrete. El a susţinut că s-a ajuns la situaţia "aberantă a unui haos", în care preşedintele României şi-a asumat un rol pentru care nu are nici o obligaţie. Constantinescu consideră că Băsescu acţionează "ilegal şi neconstituţional", arătînd că preşedintele României, în calitatea sa de şef al statului şi de preşedinte al CSAT, nu are atribuţii privind secretizarea sau desecretizarea unor documente. Fostul preşedinte a constatat că asistă la "o mascaradă", în care serviciile nu predau documentele, iar membrii CNSAS spun că nu au documente: "Acest troc penibil capătă forma unei conspiraţii".