Afirmaţia “Mazăre este implicat în clanurile mafiote”, desfiinţată în Justiţie

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a prezentat, ieri, sentinţa definitivă şi irevocabilă a Curţii de Apel Constanţa, prin care jurnalista Feri Predescu este obligată să prezinte scuze într-un ziar de circulaţie locală şi unul naţional pentru acuzaţiile nefondate aduse ediulului constănţean într-o emisiune difuzată pe un post naţional de televiziune, în urmă cu doi ani. De asemenea, Feri Predescu a fost obligată de instanţă să îi achite primarului Radu Mazăre, cu titlu de daune morale, 500 milioane lei vechi. „Cred că timpul şi Dumnezeu aşează întotdeauna lucrurile la justa lor valoare. Doamna Feri Predescu a pierdut definitiv şi irevocabil şi trebuie să-mi prezinte scuze pentru afirmaţiile făcute în emisiunea de la Realitatea TV în care spunea că oraşul este condus de clanuri mafiote, că Mazăre este implicat în clanurile mafiote, că Poliţia nu are curaj să intervină din cauza lui Mazăre. Aceşti bani îi voi lua de la Feri Predescu şi îi voi da săracilor bolnavi, care au nevoie de bani pentru operaţii. Timp de mai mulţi ani, cu venin, obidă şi ciudă, Feri Predescu a vorbit aproape în fiecare zi sau a scris, atunci cînd a avut posibilitatea, despre mine şi despre ceea ce fac eu în acest oraş. Feri Predescu trebuie să fie bucuroasă, pentru că a da banii celor săraci şi bolnavi este un lucru frumos. Ştiu că APADOR-CH ar spune că este un atentat la libertatea presei această sentinţă. Nu i-am văzut însă să se revolte atunci cînd Feri Predescu spunea că eu conduc clanuri mafiote în oraş”, a declarat Mazăre. Procesul declanşat de primarul Mazăre împotriva jurnalistei Feri Predescu a venit în urma unor afirmaţii făcute de aceasta după vandalizarea hotelului Flora, din Mamaia, aparţinînd unei societăţi comerciale în care şi primarul este acţionar. „Ca să nu existe dubii, am înţeles că anumiţi ziarişti ar fi scris că firma la care eu sînt acţionar şi-a retras plîngerea împotriva celor care au făcut scandal acolo. A existat o plîngere pentru ultraj şi o plîngere pentru distrugere. Firma Xenoti se constituise parte civilă pentru a recupera daunele. Cei care au făcut aceste daune au venit şi au achitat la casieria firmei, drept pentru care firma s-a retras din proces ca parte civilă, pentru că a primit banii, însă cercetarea poliţiei şi procesul pentru cei care au tulburat liniştea şi au făcut scandalul s-au derulat în continuare. Am aici rechizitoriul celor care au făcut scandal şi au terorizat la momentul respectiv hotelul Flora, turişti şi constănţeni, a afirmat Mazăre.

Mazăre nu va cere strămutarea dosarului DNA

În altă ordine de idei, primarul Constanţei a declarat, că are încredere în justiţie şi că nu va solicita ca dosarul în care a fost trimis în judecată de către DNA să fie strămutat la altă instanţă, spunînd că nu are importanţă unde se judecă dosarul. Mazăre a afirmat că a solicitat un singur lucru procurorilor DNA, şi anume să beneficieze de o expertiză aşa cum a avut Traian Băsescu în dosarul Flota. „Este apogeul mascaradei iniţiate de Băsescu şi de procurorii politici ai DNA, adică un dosar cercetat timp de patru ani, trimis în instanţă fără nicio expertiză. Băsescu a fost cercetat trei ani, a avut două expertize şi i s-a încheiat dosarul. Acesta e singurul lucru pe care l-am cerut procurorilor şi l-am cerut public. Vreau o expertiză, aşa cum a avut preşedintele Băsescu\", a spus Mazăre. El susţine că avocaţii lucrează la probele de apărare, fiind posibil să solicite retrimiterea dosarului la procurori. Primarul a mai spus că are informaţii potrivit cărora s-au făcut presiuni mari pentru ca acest dosar să fie trimis în instanţă pînă la sfîrşitul campaniei electorale. Curtea de Apel Bucureşti a amînat, marţi, pentru 16 decembrie, dezbaterile în procesul în care Radu Mazăre, alături de alte 36 de persoane, a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar fi prejudiciat bugetele publice ca urmare a unor atribuiri de terenuri.