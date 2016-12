“Afirmaţiile lui Blaga despre restructurare ascund elemente de şantaj politic”

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, marţi, că, în şedinţa de luni a coaliţiei, şi-a exprimat opinia că ar fi necesară o restructurare guvernamentală, menţionînd că a nominalizat în acest cadru şi unele ministere în care “nu se întîmplă nimic”. Replicile nu au întîrziat să apară. Deputatul liberal Horea Uioreanu consideră că declaraţiile lui Blaga privind restructurarea guvernamentală ascund elemente de “şantaj politic” între cele două partide aflate la putere după modelul “dacă nu vă potoliţi, vă desfiinţăm ministerele!”. Uioreanu este de părere că “democrat-liberalii ar trebui întîi să se uite în ograda proprie, să recunoască faptul că au înfiinţat nişte ministere păguboase, care atentează la banul public doar cu scopul de a plăti poliţe, şi să desfiinţeze aceste instituţii”. El a precizat că este vorba despre cele două ministere “făcute cadou apropiaţilor preşedintelui Traian Băsescu, respectiv Ministerul Turismului, condus de Elena Udrea, şi Ministerul Tineretului şi Sportului, la conducerea căruia s-a aflat Monica Iacob-Ridzi”. Totodată, deputatul liberal a apreciat că guvernanţii conduc ţara cu “mintea românului de pe urmă”, în condiţiile în care abia după şapte luni de guvernare liderii PD-L au realizat că structura guvernamentală trebuie să fie una flexibilă şi rentabilă, care să nu suprasolicite în mod nejustificat bugetul de stat. La rîndul lui, preşedintele PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, a declarat, ieri, că dacă se discută despre remaniere, atunci un asemenea proces trebuie să cuprindă guvernul în ansamblu, cu tot cu premierul Emil Boc, “la pachet”. El a arătat, totodată, că nu se pune în acest moment problema unei remanieri. Liderul PSD a adăugat că în situaţia în care unul dintre miniştrii PSD va fi remaniat fără ca premierul să-i consulte pe social-democraţi, atunci Emil Boc va fi surprins de reacţia PSD. Vicepreşedintele social-democrat Gheorghe Nichita a declarat, la rîndul său, că în PSD s-a discutat îndelung retragerea de la guvernare, însă aceasta nu este o soluţie, deoarece România nu are nevoie de lupte politice, ci de stabilitate pentru a ieşi din criză: “Noi am hotărît şi în Biroul Permanent Naţional că mergem la guvernare în continuare. Nu ne interesează dacă cei de la PD-L sînt iritaţi din cauza d-nei Ridzi sau d-nei Udrea, să fie sănătoşi! Noi nu am fost deranjaţi de cazul Nemirschi. Cine cheltuieşte bani publici poate fi verificat”. La rîndul lui, vicepreşedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat, într-un interviu la un post de radio, că relaţia dintre PSD şi PD-L este “destul de rece”: “Poate ar trebui să ne gîndim serios cum trecem vara şi toamna asta. Cu cît se apropie termenul alegerilor prezidenţiale, probabil că relaţiile pot deveni mai încordate. Nu se pune problema să plece unii sau alţii. Indiferent care pleacă, pică Guvernul”. Totodată, el spune că PSD “nu exclude o eventuală restructurare”, dar nu crede că asta rezolvă problemele cu care se confruntă România acum.