Afişul galei Oscar 2012 celebrează opt decenii de cinema

Afişul celei de-a 84-a gale de decernare a premiilor Oscar, ce va avea loc pe 26 februarie 2012, a fost dat publicităţii de Academia de Film americană şi prezintă celebra statuetă alături de imagini din opt filme din tot atâtea decenii de cinema. Cele opt pelicule reprezentate pe afişul din acest an sunt ”Gone with the Wind / Pe aripile vântului” din 1939, ”Casablanca” din 1943, ”Giant / Uriaşul” din 1956, ”The Sound of Music / Sunetul muzicii” din 1965, ”The Godfather / Naşul” din 1972, ”Driving Miss Daisy / Şoferul doamnei Daisy” din 1989, ”Forrest Gump” din 1994 şi ”Gladiator / Gladiatorul” din 2000. Toate au câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film, mai puţin unul, ”Giant / Uriaşul”, în regia lui George Stevens, premiat însă pentru regie. Pe afiş se mai regăseşte sloganul ”Celebrate the movies in all of us”, în traducere, Să sărbătorim filmele din noi. ”Fie că este vorba de o primă întâlnire sau de o reuniune cu prietenii sau rudele, filmele sunt o parte importantă din amintirile noastre”, a spus preşedintele academiei, Tom Sherak. ”Premiile academiei americane nu numai că onorează excelenţa acestor filme, dar şi sărbătoresc ceea ce înseamnă ele pentru noi, din punct de vedere al culturii din care facem parte şi individual”, a mai spus acesta.

Procesul de votare pentru stabilirea nominalizărilor la Oscar a început după ce miercuri au fost expediate buletinele de vot celor 5.783 de membri ai Academiei de Film americane. Aceştia trebuie să îşi trimită opţiunile pentru fiecare categorie până pe data de 13 ianuarie, urmând ca nominalizările să fie anunţate pe 24 ianuarie. Gala premiilor Oscar 2012, ce va fi prezentată de actorul Billy Crystal, va fi transmisă live de la Teatrul Kodak de la Hollywood, pe 26 februarie.