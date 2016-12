Află când se încălzește vremea!

Vremea rămâne capricioasă în următoarele zile, iar abia spre sfârșitul săptămânii vom avea parte din plin de soare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astăzi, spre exemplu, vremea va fi în general instabilă în Dobrogea. Cerul va fi temporar noros şi vor fi șanse de ploaie, însă soarele va mai ieși din când în când dintre nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 şi 12 grade Celsius, iar cele minime între 2 şi 6 grade C. Mâine vremea se va mai încălzi și va fi schimbătoare ca aspect, așa că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 16 grade C, iar cele minime între 4 şi 8 grade C. Vineri, 24 aprilie, mercurul din termometre va arăta valori mai mari. Și soarele va străluci nestingherit în această zi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 24 grade C, iar cele minime între 7 şi 10 grade C.