Află cât ai de plată de pe site-ul SPIT

Indiferent dacă are sau nu înştiinţare de plată, pentru orice nelămurire cu privire la cuantumul taxelor şi impozitelor pe care le are de achitat, contribuabilul constănţean poate intra pe site-ul Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa pentru a primi informaţii exacte. Cum se poate face acest lucru? Prin accesarea site-ului SPIT - www.spit-ct.ro, secţiunea „calculator taxe“. Potrivit afirmaţiilor directorului executiv al SPIT, Virginia Uzun, serviciul online poate fi utilizat de contribuabili (persoane fizice şi juridice) pentru calcularea impozitului pentru clădiri, teren şi mijloace de transport sau a taxelor pentru habitat, garaj sau linişte şi siguranţă. „Prin implementarea acestei măsuri, managementul instituţiei urmăreşte informarea contribuabililor prin limitarea la maximum a timpului alocat în acest scop“, a declarat Uzun. Totodată, calculul realizat de fiecare contribuabil în parte pe site-ul instituţiei îl poate ajuta pe constănţean să se lămurească dacă are nedumeriri cu referire la modul în care i-a fost calculat impozitul pe bunurile pe care le deţine.