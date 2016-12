Află cum va fi vremea în acest weekend!

Nimic nu va sta în calea celor care vor să își petreacă weekend-ul simțind briza mării în urechi și nisipul fin sub picioare. O spun meteorologii, care ne anunță că vremea va fi caldă în zilele următoare, numai bună pentru a prinde un bronz arămiu. Nici norii nu ne vor da bătăi de cap, ba din contră. Soarele va străluci nestingherit, iar vântul va adia ușor. Potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), sâmbătă, 6 iunie, cerul va fi senin în Dobrogea. Vor fi maxime cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius și minime între 13 și 18 grade C. Duminică, 7 iunie, vremea va fi la fel de frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade C, iar cele minime între 13 și 18 grade C. Luni, 8 iunie, cerul va fi variabil. Maximele vor urca până la 29 de grade C.