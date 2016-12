Află cum va fi vremea în aceste zile, la Constanța!

Specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea spun că astăzi, la Constanța, vremea va fi schimbătoare ca aspect și relativ normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea, când local vor cădea averse slabe de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale în cursul nopţii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 14 grade C, iar cele minime între 4 şi 7 grade C. Mâine, vremea va fi uşor instabilă și relativ normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea. Izolat va ploua slab, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări spre sfârşitul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 16 grade C, iar cele minime între 3 şi 6 grade C. Joi, 2 aprilie, vremea se va răci. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la început, când izolat va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 13 grade C, iar cele minime între 2 şi 5 grade C.