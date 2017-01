Află cum va fi vremea în următoarele zile!

De vreme închisă vom avea parte și în zilele următoare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi, la Constanța, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile vor urca până la valoarea de 6 grade Celsius. Totodată, minimele se vor situa între -1 și 3 grade Celsius. Mâine, vremea se va mai încălzi, astfel că mercurul din termometre va urca până la 12 grade C, iar minimele se vor situa între 5 și 7 grade C. Sâmbătă, 31 ianuarie, vremea va fi în general închisă și va ploua. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 12 grade C, iar temperaturile minime între 1 și 5 grade C.