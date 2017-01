Aflux de pacienţi la Urgenţa Spitalului Judeţean

De Crăciun, românii pun pe masă bucate tradiţionale, printre care sarmalele, cîrnaţii, lebărul, toba, friptura de porc, adică alimente care afectează tranzitul intestinal şi care, în cazul persoanelor care au afecţiuni ale colecistului, nu sînt indicate. De aceea, medicii au sfătuit populaţia ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, să evite excesul alimentar şi să nu consume alcool în cantităţi mari. Nu toţi constănţenii au respectat însă recomandările cadrelor medicale. Cu toate acestea, spre deosebire de ceilalţi ani, afecţiunile cauzate de excesul alimentar nu au fost la fel de numeroase. Chiar şi în aceste condiţii, Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa a fost asaltată de pacienţi cu diferite probleme. “În perioada 24 - 25 decembrie, la Urgenţă, au ajuns 300 de cazuri, iar pe 26 decembrie, la primele ore ale dimineţii, deja se prezentaseră peste 30 de pacienţi. Nu au fost cazuri care au apărut din cauza alimentaţiei excesive, ci mai mult cardiaci şi persoane cu diferite alte afecţiuni. Am avut şi 10 colecistite acute”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian. Dar nu numai la Urgenţă au fost mulţi pacienţi, ci şi la cabinetele de Neurochirurgie, Ortopedie şi Chirurgie. “Au ajuns 14 pacienţi victime ale agresiunilor, dar şi multe persoane din accidente rutiere. De asemenea, am constatat o creştere a pacienţilor care au avut de suferit din cauza căzăturilor, fracturîndu-şi, în mod special, membrele superioare. Am observat că au existat multe cazuri pentru ORL, peste 40 de prezentări, pacienţii avînd otite sau sinuzite. În ceea ce priveşte Urgenţa Pediatrie putem spune că şi acolo au existat numeroşi pacienţi. În perioada 24 - 25 decembrie am avut 155 de prezentări, majoritatea infecţii ale căilor respiratorii. Dintre aceştia, doar 14 au avut nevoie de spitalizare”, a declarat dr. Stoian. Pe holul Urgenţei cu greu se mai poate circula. Dacă totuşi eşti obligat, trebuie să faci slalom printre tărgi, medici, asistente, bolnavi. Este o forfotă continuă şi mulţi dintre pacienţi îşi pierd răbdarea şi devin reclcitranţi. Timpul de aşteptare pînă să intri la medic este destul de mare, ajungînd chiar şi la cîteva ore. “Am febră şi mă doare stomacul foarte tare. Nu mă simt bine deloc şi medicii mă lasă să stau aici, pe targă. Mi-au spus că mai am de aşteptat ceva timp, deoarece au o urgenţă de rezolvat”, a spus Gheorghe Mincă, unul dintre pacienţi. Cadrele medicale spun că aglomeraţia de pe holuri este normală în această perioadă în care majoritatea medicilor de familie nu lucrează, aşa că toate persoanele, indiferent de afecţiunea de care suferă, ajung la Spitalul Judeţean. “Spitalul Clinic Judeţean este singura unitate sanitară din judeţ care deserveşte atît Constanţa, cît şi judeţele din zonele limitrofe. Este adevărat că există pacienţi care ajung şi la unităţile sanitare mai mici, este vorba de spitalele municipale şi orăşeneşti, însă medicii de acolo nu au aparatura necesară unor investigaţii amănunţite. De aceea, toţi pacienţii ajung aici. Ştim că timpul de aşteptare este foarte mare, însă îi rugăm pe pacienţi să înţeleagă faptul că nu noi sîntem de vină pentru acest inconvenient, pentru că în Unitatea Primire Urgenţă (UPU) ajung, în mod normal, doar cazurile grave, care au prioritate”, a declarat dr. Stoian. Un alt motiv pentru lunga aşteptare este că în UPU nu există medici urgentişti suficienţi.