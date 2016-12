AFP: Finala Șarapova - Halep, experiența în fața revelației

Experiența în fața tinereții, așa se prezintă finala feminină de la Roland Garros de sâmbătă, între starul rus Maria Șarapova și tânăra româncă Simona Halep, avidă de succes, se arată în materialul agenției France Presse înaintea ultimului act de la Paris. Șarapova, 27 de ani, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Titrată în 2012, finalistă a treia oară consecutiv, "Țarina" este o mare vedetă atât pe teren cât și în afara lui. Ea face parte din cele șapte jucătoate care au câștigat, până în prezent, toate turneele de Grand Slam. Ea s-a impus la Wimbledon în 2004 la doar 17 ani, apoi la US Open (2006), la Australian Open (2008) și pe zgura pariziană în urmă cu doi ani. Vedetă în publicitate, femeie de afaceri în fruntea unei firme de bomboane (Sugarpova), Șarapova este sportiva cel mai bine plătită de pe planetă, conform Forbes. Halep, care dispută prima sa finală de Grand Slam, este o nou venită și reprezintă la 22 de ani viitorul tenisului feminin. Traiectoria sa fulgerătoare i-a consolidat reputația. În decurs de un an, jucătoarea din Constanța a reușit o mare urcare în clasament, trecând de la locul 57 la locul 4. Indiferent de rezultatul finalei, ea va ocupa locul trei în topul WTA.