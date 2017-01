Afront post-mortem pentru prinţesa Diana

O carte în care se spune că prinţesa Diana suferea de schizofrenie, scrisă de un bărbat care se pretinde prieten cu prinţul Charles, a provocat furie în Regatul Unit. Howard Hodgson susţine că prinţesa Diana era "bolnavă mintal", iar afirmaţiile sale se bazează pe conversaţiile cu medicii Alteţei Sale, fiind prezentate într-un capitol intitulat "Probleme mintale".

Un medic care a cerut ca numele său să rămînă anonim a declarat că a fost chemat odată după ce prinţesa a avut o criză de furie violentă şi că altă dată medicii au fost nevoiţi să o reţină la Highgrove, reşedinţa prinţului de Wales. Autorul sugerează că problemele prinţesei îşi au originea în copilărie, cînd a fost pedepsită şi încuiată în dormitorul şcolii. "Mai îngrijorător era că prezenta simptome de paranoia şi schizofrenie. Comportamentul ei indica în mod clar că, în cazul în care nu suferea de paranoia-schizofrenie, prezenta sigur tulburări de personalitate de tip borderline", afirmă acesta. Tulburarea de personalitate de tip borderline este un model de comportament ce implică instabilitate în relaţiile personale şi impulsivitate.

Aceste afirmaţii care apar în cartea "Charles, The Man Who Will Be King", în traducere Charles, omul care va deveni rege, i-a înfuriat pe fiii prinţesei Dianei, prinţii William şi Harry, care le consideră "jignitoare şi dureroase". Şi fosta gardă de corp a prinţesei Diana, Ken Wharfe, a calificat cartea drept o "prostie jignitoare".