Agache înoată pentru medalie la Budapesta

După retragerea lui Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, stindardul nataţiei masculine a fost preluat de un alt sportiv constănţean. Multiplu campion naţional la 50 m şi 100 metri bras, Dragoş Agache este principalul candidat la o medalie dintre sportivii prezenţi în delegaţia României care va participa la Campionatele Europene de Nataţie de la Budapesta, programate săptămâna viitoare. Elevul antrenoarei Gina Handrea a avut un parcurs fantastic în ultimele luni, îmbunătăţind recordurile naţionale în mai multe rînduri şi deţine al doilea timp pe plan european în proba de 50 m bras în acest sezon. Aflat în cantonament la Bucureşti, înotătorul de la CS Farul speră să câştige în capitala Ungariei prima medalie din cariera sa la un eveniment major. “Obiectivul meu este să mă calific în ambele finale, atât la 50 m bras, cât şi la 100 m bras. În ultimul act, totul este posibil, dar voi încerca să înot la capacitate maximă şi să fac din nou record naţional. Dacă voi reuşi acest lucru, voi fi mulţumit, indiferent de locul ocupat. Sigur, o medalie ar fi un lucru extraordinar şi cred că cele mai mari şanse le am la 50 m bras. Este însă o probă scurtă, în care o simplă greşeală te poate arunca departe de primele locuri. Oricum, anul acesta este pentru mine un bonus, pentru că nu sunt foarte bine pus la punct. Tocmai de aceea, rezultatele înregistrate au fost chiar surprinzătoare. În aprilie, am scos timpi buni, chiar dacă tocmai se renunţase la costumele care ajutau la viteză. Apoi, am mers bine la 50 m bras şi la concursurile de Mare Nostrum, de la Barcelona şi Canet, iar totul a culminat cu cele două recorduri naţionale de la Campionatele Naţionale de la Bucureşti. A fost o surpriză şi pentru mine, pentru că mă aflam în plină pregătire. Sper totuşi ca vârful de formă să vină la Budapesta. Obiectivul meu rămâne participarea la Jocurile Olimpice de la Londra. De aceea mă pregătesc pentru ca anul viitor să-mi îmbunătăţesc timpii”, a spus sportivul în vârstă de 24 de ani. „Mergem la Europene cu foarte mult optimism, pentru că Dragoş a muncit mult, iar anul acesta a obţinut rezultate pe măsură. Obiectivul său este un timp cât mai bun şi, dacă va obţine şi o medalie, cu atât mai bine. Am încredere în forţele sale, mai ales că fiecare start din aprilie şi până acum a însemnat un nou record naţional. Sâmbătă dimineaţa vom ajunge la Budapesta, iar în aceeaşi zi am programat două antrenamente. Acelaşi program îl avem şi duminică, iar de luni vom intra în concurs, în calificările pentru finala probei de 100 m bras”, a spus antrenoarea Gina Handrea.